Известният с доброволческите си акции за Сахат тепе адвокат Дяко Дяков призова за спешен обществен дебат относно поддръжката на пловдивските тепета и реформа в ОП "Градини и паркове“, тъй като предприятието няма ресурс да се грижи адекватно за зелената екосистема. В подкаста "Истината за Пловдив“ той подчерта, че липсата на съвременна техника, ограничен бюджет и застаряващият персонал пречат на ефективното опазване на емблематичните хълмове.

Настоящата ситуация с управлението на зелените площи изисква цялостна промяна в градската политика. Натрупаните през годините проблеми и липсата на сериозно финансиране водят до работа "на парче“, която вече не отговаря на по-високите изисквания на гражданите за чистота и подреденост.

Идея за ново общинско предприятие

Адвокат Дяков предлага изграждането на изцяло нова структура – отделно общинско предприятие с конкретни отговорници, което да се грижи единствено за зелената система на тепетата, по подобие на управлението на зала "Колодрума“ и Зоологическата градина. Според него еднотипните проблеми като озеленяване, чистота, охрана и ремонти могат да се решават и чрез привличане на външни фирми. Общественикът сподели, че самият той редовно плаща със собствени средства на частна фирма за косене и оформяне на храстите на Сахат тепе, тъй като северната му част не е била докосвана от общински служители в продължение на 15 години.

Липса на техника и висящи заплахи

Проблемите с поддръжката се усложняват от недостъпния терен на хълма, който се простира на площ от 22 декара. В момента сухи клони висят опасно над сградата на Певческото дружество и заплашват да повредят скъпия ремонт, извършен наскоро от общината. От ОП "Градини и паркове“ са признали неспособността си да реагират поради липса на вишка и подходяща техника за подобен терен, съветвайки доброволците да търсят съдействие от пожарната.

Сътрудничество и доброволни подобрения

Въпреки трудностите, обществениците Дяко Дяков и Илиян Тиганев, който е диригент на Пловвдивското певческо дружество, работят в добро партньорство с работниците от общинското предприятие. Благодарение на дарителски инициативи и лични средства на граждани е осигурено финансиране от 1300 евро от една фирма и 1400 евро от съсед за нови LED лампи от западната и северната страна. Заедно с поставените от Община Пловдив стълбове до Водния часовник, Сахат тепе вече разполага с изцяло обновено LED осветление.

Нужда от сигурност и напояване

Следващата критична стъпка за опазването на хълма е изграждането на цялостна общинска система за видеонаблюдение за спиране на нощния вандализъм. Кметът на район "Централен“ Георги Стаменов ежегодно изисква средства за тази цел, но до момента финансиране не е отпуснато. Към момента сигурността частично се крепи на камери, поставени от Дяков на личната му къща, чиито записи МВР редовно използва за разкриване на престъпления.

Сериозна заплаха остава и лятното засушаване поради липса на поливна система. Районният кмет Георги Стаменов също полага усилия за осигуряване на напояване, което е жизненоважно за оцеляването на растителността. През ноември доброволците засадиха близо 100 борчета и монтираха нови пейки, но без изграждането на трайно напояване младите насаждения трудно ще оцелеят през предстоящите горещи месеци.

Какво още каза адвокат Дяко Дяков на Слави Георгиев за развитието на Пловдив, за любимия отбор на Ботев и зеленината по тепетата, гледайте в новия епизод на подкаста “Истината за Пловдив" в YoyTube канала и социалните мрежи на продукцията.