Четирима са жертвите след тежката катастрофа. 17 са пострадалите при инцидента, а общо 8 души с различни наранявания остават в болница.

Във Военномедицинска академия към момента трима души остават на лечение, двама от които са в реанимация. В болница "Света Анна“ също са настанени двама души в тежко състояние. В "Пирогов“ се лекуват трима пациенти.

Двама от загиналите са били пътници в автомобилите. Другите двама са индийски граждани. Според информацията те са дошли в страната ни преди около година, а работодателят им ги описва като съвестни и отговорни хора, които са се приобщили.

Във фирмата на Валентин Йорданов от около година работят 8 граждани от Индия. Работното им място е в близост до мястото на инцидента. От снощи никой не ги е виждал. Неофициално той получава информация, че сред загиналите има индийски граждани.

"Тази сутрин ми се обади мой служител, който отговаря за тях, и каза, че двама не са се прибрали през нощта и се носят слухове, че са част от загиналите. Беше много трудно да се получи информация те ли са, или не са те. По наши канали сме се опитали да ги издирим – казват, че единият е в ИСУЛ в тежко състояние, а от другото място казват, че и двамата са загинали, да. Те са като цяло семейство, много задружни – само хубави неща бих казал за тях. Прекрасни, отговорни, културни работници“, казва Валентин Йорданов.

Йорданов казва, че неведнъж е виждал агресивно и опасно шофиране, и разчита, че властите бързо ще установят фактите около катастрофата, а виновните ще понесат отговорността си.

"Кой не е забелязал? Всички ги знаем. Хора без образование, купени книжки, може би са и са се дрогирали. Това са мои работници, мое семейство – дошли са от 5 хиляди километра, за да изкарват прехраната си. Дали са мои работници, роднини, наши деца – дано новият министър успее да ги озапти. Трябва да се пита – откъде имат пари за тия мощни коли? Всички знаем какво става“, коментира Валентин Йорданов.

Сред колегите и служителите във фирмата и към момента няма яснота какво точно се е случило.

"Дори се чудя утре как ще съобщя. Не е лесно да съобщиш на някакви хора, че хората, с които са работили, не са сред тях“, казва Валентин Йорданов.

След тежката катастрофа в болница остават както ранени хора, които са се возили в автобуса, така и пострадали от двата автомобила, които са се движили с изключително висока скорост. Близките им, които бяха пред болниците, отказаха коментар.

"Дайте да не се караме, интервюта не даваме“, казаха те. На въпрос дали са близки на Васко, отговориха: "Близки сме на всички, интервюта няма да даваме“.

"Имаме трима, които са с опасност за живота. Тримата водачи, на лекия автомобил и на автобуса, са пострадали и те включително“, посочва Иво Биков от Пътна полиция – СДВР.

"Единият автомобил, който се е врязал в автобуса, е горял. И ако не се бяха намесили службите, тези хора щяха да изгорят живи. В този автобус е имало малки деца и ако не са били хората от пожарната – днес щяхме да говорим само за жертви“, казва зам.-градският прокурор.

Сред пострадалите, които са в болница, има и 15-годишни деца. Основната версия на разследващите за инцидента е гонка между колите. По данни на разследващите те са се движили с близо 150 километра в час при ограничение от 60. Шофьорите ще бъдат обвинени за причиняване на смърт при катастрофа с евентуален умисъл.

Инцидентът е станал в 19 часа и 37 минути на улица "Челопешко шосе“. Следва удар между колите – толкова силен, че единият автомобил се врязва в прозорците на автобус на градския транспорт.

"Аудито се блъска в стълб и в спирка на градския транспорт. Другият автомобил – половината липсва заради удара в автобуса. Горял е вътре в автобуса и ако не са били пожарникарите, всички пътници щяха да измрат живи“, казва Ангел Кънев, зам.-градски прокурор.

Двама от пътниците на автобуса – индийски граждани, загиват на място. Десетки са ранени.

"Откъде да знам какво става? Не видях. Спряха ни там. Много пострадали има“, казва жена, слязла от автобус.

"Автобусът е обърнат настрани, една кола е врязана в него. Друга е по средата. Има хора по земята, линейки, ужас“, разказва мъж.

На място пристигат екипи на полицията, пожарната и линейки. Стига се и до агресия. Затова идват допълнителни екипи на полицията.

"Единият от водачите на леките автомобили, освен че е пречил на спасителните действия на пожарникарите, е проявил и агресия към друг участник от ПТП-то – водачът на автобуса. Имало е някакви крясъци, викове по отношение на това кой какво ще направи в бъдеще“, казва Ангел Кънев.

Двамата шофьори, участвали в гонката, нямат български книжки. Имат чешки – издадени преди година. Тепърва ще се установява дали са истински.

През годините те имат не едно нарушение – за шофиране без свидетелство и за висока скорост. Познати са на полицията.

"С тях е общувано по процесуален и полицейски ред. И по други наказателни производства“, казва Кънев.

Започва и проверка, свързана със стандарта им на живот. Причината – множество клипове в социалните мрежи, в които показват скъпи коли и пари.

bTV също разполага с част от записите. По неофициална информация те са публикувани в интернет от един от шофьорите. На тях се виждат поне 5 различни коли и хвърляне на банкноти.

"По документи тия хора нямат доходи и възможности, поне според декларираните данъчни декларации“, казва Кънев.

На километър от катастрофата е квартал Челопечене. Хората казват, че редовно в района се правят гонки.

"Карат ли бързо? Ооо – много бързо. Онзи ден на пешеходната до половината съм аз, той профуча край мен. Не спря? Не, изобщо не спират“, казва жител на района.

"Състоянието на инфраструктурата е покъртително – обрасло с растителност, която ограничава видимостта. За една година става втори аналогичен инцидент – нагло и безобразно нарушаване на правилата за движение. При скорост 150 км/ч 200 м се изминават за 1,33 сек.“, коментира Диана Русинова от ЕЦТП.