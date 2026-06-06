Четири станаха жертвите на катастрофата, станала в петък вечерта на улица "Челопешко шосе" в София.

За двама от починалите стана ясно още вчера, те са от индийски произход и са пътували в автобуса. За третия загинал днес сутринта Виктор Чаушев, който е зам.-кмет по направление "Транспорт и градска мобилност" в Столична община, посочи, че по данни на "Пътна полиция" е бил в една от колите. Четвъртият загинал също е бил пътник в автобуса, стана ясно в събота следобед.

Софийската градска прокуратура ще повдигне обвинение за причиняване на смърт с евентуална умисъл на двамата шофьори на автомобилите, участвали в катастрофата. Според разследващи двамата шофьори са си организирали незаконна автогонка и са управлявали автомобилите със скорост от над 150 км/ч. Единият лек автомобил се е блъснал странично в автобуса и го е преобърнал на една страна, като се е врязал почти изцяло в него.

Предстои държавното обвинение да удължи задържането на мъжете до 72 часа, а през следващите дни ще поиска от съда да им наложи и най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража“.

В единия от автомобилите са пътували двама братя, а в другия – трима мъже. От всички са взети кръвни проби и ДНК материал.

Чаушев заяви, че подобни инциденти се дължат на липсата на превенция и контрол. За район Кремиковци отговоря един патрул, допълни той и затова призова да се осигурят повече коли.