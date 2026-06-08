Сериозни пробойни в европейското законодателство и съществуването на добре смазан черен пазар позволяват на напълно неграмотни и неправоспособни български граждани да се сдобиват със законни шофьорски книжки в чужбина, с които след това необезпокоявано да се завръщат и да шофират по родните пътища. Трагичният инцидент на "Челопешко шосе" е поредното доказателство за тази опасна тенденция. Това обяви криминалистът Иван Савов пред Нова телевизия.

Според експерта, в Чешката република процедурата по придобиване на свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС) е значително по-улеснена, а процесът по подмяна на българска книжка с чешка е още по-елементарен. Голямата опасност обаче идва от липсата на едно ключово изискване, което в България е задължително - придобитото образование. Тъй като у нас изискването за диплома за завършено образование е непреодолима преграда за купуване на книжка, те са платили по 10 000 евро на черно, за да се сдобият с чешки шофьорски свидетелства.

"За придобиването на книжка в Чехия няма изискване кандидатът да има диплома. Това означава, че напълно неграмотен човек може да получи свидетелство за управление на превозно средство“, алармира Савов.

Криминалистът изрази сигурност, че шофьорите, замесени в тежката катастрофа на "Челопешко шосе", са имали сериозни проблеми с придобиването на документи у нас и поради тази причина са се снабдили именно с чешки свидетелства.

Проблемът с купуването на правоспособност далеч не се изчерпва с една държава. Иван Савов подчерта, че у нас съществува развит черен пазар на шофьорски книжки, като схемата не е нова. В миналото за подобни цели масово са били използвани британски свидетелства за шофиране.

Освен това по думите му в престъпните мрежи циркулират и фалшиви или незаконно придобити документи от страни извън Европейския съюз. "Виждал съм албански шофьорски книжки, като при тях интересна тенденция е, че преобладават професионалните категории“, допълни криминологът, което създава още по-голям риск за сигурността по пътищата поради мащаба на превозните средства.

Във връзка с появилата се информация, че замесените в инцидента шофьори са свързани с т.нар. банда на "Калашниците“, Савов внесе яснота относно характера на тази структура. Според него гръмкото наименование е плод на самонадеяност и измислица от страна на самите престъпници, но реалността зад него е зловеща.

"Това са едни организирани престъпни групи, които се занимават с всякакъв вид престъпен бизнес, който може да им донесе пари. Някои от тях държат просяците в София, а средствата, които се генерират от този "бизнес“, са огромни“, обясни Савов.

Криминалистът беше категоричен, че самоличността и дейността на тези хора са отлично известни на органите на реда. Тези затворени криминални кръгове се развиват и капсулират основно в обособените ромски махали в София, като "Христо Ботев“ и "Факултета“, откъдето дирижират незаконния си бизнес под носа на институциите.