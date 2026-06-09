Тежката катастрофа, която отне живота на четирима души, продължава да бъде обект на остри спорове. Според роднините на обвинените за инцидента Васил и Траян, шофьорът на автобуса е виновен. Докато близките на момчетата са убедени, че рейсът е засекъл пътя им, от компанията са категорични, че техният служител е спазил абсолютно всички правила за движение.

В квартала, където живеят Васил и Траян, хората са в шок, но държат да защитят името си. Близките им разказват, че те изкарват прехраната си с честен и тежък физически труд, като редят паважи и бордюри по улиците. Евдокия, която е роднина на едно от момчетата, споделя емоционално, че самата тя работи на паважа с труд и пот. Тя е категорична, че никое от децата им не се занимава с престъпна дейност или кражби, а всички изкарват парите си с честна работа.

Семейството не отрича изцяло, че техните момчета имат вина за случилото се, но вярва, че отговорността е споделена. Сред загиналите в единия от автомобилите е 33-годишният Здравко Иванов.

Неговият брат, Павел Иванов, отправи в ефира на bTV директни упреци към поведението на автобусния шофьор. Според него, след като е спрял на спирката и се е отклонил, за да извърши левия завой, водачът на автобуса е бил длъжен да спре на знака "Стоп“, да изчака и да погледне внимателно в двете посоки дали не идват автомобили. Твърдението на опечаленото семейство е, че това не е било направено. Тази версия се подкрепя и от разказа на Траянка Трайкова, която е успяла да говори с едно от пострадалите момчета. Пред нея младежът, оплаквайки се от силни болки в кръста, споделил, че шофьорът на автобуса изненадващо им е засякъл пътя.

Васко и Траян

Напълно противоположна обаче е позицията на транспортната фирма. Ваню Стефанов, който ръководи транспорта в компанията, обяснява, че техният служител е осигурил предимство на всички движещи се автомобили. По неговите думи, точно в момента, в който автобусът е правел левия завой, за да продължи по маршрута си, един от леките автомобили изведнъж се е забил в средната му част с висока скорост.

Шофьорът на автобуса е на 65 години и има сериозен опит зад волана, като работи в компанията от 9 години. Ваню Стефанов го описва като перфектен водач и изключително добър човек. В момента възрастният мъж се намира у дома си в тежко психическо състояние, а комуникацията с него е ограничена и преминава през неговите близки. Заради огромния стрес колегите му спестяват черната истина за мащаба на трагедията и към момента той знае за смъртта само на единия от загиналите, който е индийски гражданин.

На мястото на сблъсъка все още ясно личат следите от гумите на единия автомобил, който се е качил на тротоара непосредствено до спирката на градския транспорт в опита си да избегне удара или вследствие на самия сблъсък. Ключови за разплитането на казуса ще се окажат видеозаписите от камерите в автобуса. Те са работели по време на инцидента и вече са предадени на Столичната дирекция на вътрешните работи за експертиза. От полицията предоставиха и статистика за този пътен участък, според която от началото на годината в района на Околовръстния път и Челопешко шосе са станали общо пет леки катастрофи, но те са били единствено с материални щети, за разлика от този последен случай, прераснал в голяма трагедия.