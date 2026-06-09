Районната прокуратура в Благоевград ръководи и надзирава досъдебно производство за блудство с малолетно момиче, извършено на 8 юни в къща в града. Въз основа на събраните доказателства като обвиняем е привлечен 38-годишният Т.М., за когото има обосновано предположение, че е съпричастен към извършеното престъпление.

Разкрития на разследващите за извършеното насилие

В хода на досегашните действия по разследването са извършени подробен оглед на местопроизшествието, оперативно-издирвателни мероприятия и разпити на свидетели. Събраните данни сочат, че мъжът е извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на 8-годишно момиче. Блудствените действия са били осъществени чрез използване на сила, изразяваща се в нанасяне на удари с юмруци по главата и тялото на детето.

Правни последици и искане за постоянен арест

Т.М. е привлечен под наказателна отговорност за престъпление от Наказателния кодекс, което се наказва с лишаване от свобода от 3 до 15 години. Поради високата обществена опасност на деянието и реалната опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, наблюдаващият прокурор подготвя искане до Районния съд в Благоевград за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“.

Към момента Т.М. е задържан с прокурорско постановление за срок до 72 часа, за да бъде осигурено неговото явяване пред съда, а активната работа по разследването на случая продължава.