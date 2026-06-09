15-годишно момче загина вчера при тежка катастрофа в Ловешко, след като управляваният от него автомобил се удари челно в насрещно движеща се кола в участъка между селата Български извор и Галата. Фаталният инцидент е станал около обяд, след като непълнолетният е потеглил с превозното средство без знанието на своите родители.

Причини за качването зад волана

По информация на Окръжната прокуратура в Ловеч непълнолетното момче е трябвало да бъде на училище в деня на инцидента, но е пропуснало училищния автобус. След като е останало вкъщи, то е решило да вземе превозното средство на своя баща.

Видяло е автомобила на своя баща с ключовете и е решило да го вземе, посочиха официално от държавното обвинение.

По време на инцидента бащата на момчето се е намирал в София.

Челният удар

Сигналът за тежкото произшествие е подаден около обяд. Според първоначалните данни на разследването пътният участък на мястото на сблъсъка е бил неравен. При движение с несъобразена скорост неправоспособният младеж е загубил контрол над управлението, навлязъл е в лентата за насрещно движение и се е ударил в друг лек автомобил. В резултат на синия челен удар и двете превозни средства са излезли извън пътното платно, а 15-годишният водач е загинал на място.

Състояние на пострадалите и шокираща проба за наркотици

В насрещния автомобил са пътували двама души – водач и пътник. Шофьорът е пострадал по-леко при сблъсъка, докато спътникът му е получил по-сериозни наранявания, включително счупвания, порезни рани и охлузвания. И двамата мъже са настанени за последващо лечение в болнично заведение, като лекарите уверяват, че те са без опасност за живота.

Водачът на втория автомобил е бил изследван в Спешна помощ - Ловеч, където е дал положителна проба за употреба на метамфетамин. На мъжа е взета кръвна проба за лабораторен анализ, чиито резултати предстоят и ще имат решаващо значение за изясняването на случая.

Предстоящи действия на прокуратурата

По случая веднага е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Ловеч. Законът предвижда наказание лишаване от свобода от 10 до 15 години, в случай че бъде доказана виновност за инцидента. Представителите на прокуратурата уточниха, че предстои извършването на автотехнически експертизи, разпити на свидетели и поредица от други изискуеми процесуално-следствени действия за пълното изясняване на всички обстоятелства около тежката катастрофа.