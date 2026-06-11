Служители на ГДБОП и прокуратурата са разбили схема за разпространение на детска порнография в Трявна при международната операция Mariposa. Действията са организирани съвместно с фондация Child Rescue Coalition и са реализирани след поредица от координационни работни срещи между разследващите органи и държавното обвинение, съобщават от пресцентъра на районната прокуратура, информира Plovdiv24.bg.

Конфискувани са десетки гигабайти забранени файлове

След получено разрешение от Районния съд в Трявна, антимафиотите са извършили мащабно претърсване и изземване в дома на 39-годишен местен жител. От адреса е конфискувана компютърна конфигурация. В компютъра разследващите са открили около 77 гигабайта (GB) видеофайлове с порнографски материали, в които участват непълнолетни лица.

Заподозреният мъж е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР.