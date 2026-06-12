Лек автомобил "Хюндай" е катастрофирал тежко и се е преобърнал по таван по пътя между Криводол и Борован, съобщават в социалните мрежи свидетели на инцидента.

По първоначални данни в колата са се намирали семейство с две деца. Към момента няма официална информация за тяхното състояние, но според свидетели от мястото на инцидента, пътниците са се разминали с по-леки травми и силен стрес.

Произшествието е станало при движение в посока Криводол – Борован. В един момент автомобилът е загубил сцепление, поднесъл е, завъртял се е на пътното платно и впоследствие се е преобърнал по таван, предава агенция "Булнюз".

На мястото са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. Извършва се оглед, причините за инцидента се изясняват от компетентните органи.