32-годишният българин Христо Илиев беше осъден на 11 години и 3 месеца лишаване от свобода във Великобритания, след като предизвика тежка катастрофа, при която загина 20-месечно дете, а още двама души бяха ранени.

Инцидентът е станал на кръстовище, където водачите са длъжни да намалят скоростта и да дадат предимство на останалите участници в движението. Според разследването Илиев е бил разсеян, тъй като е използвал мобилния си телефон по време на шофиране.

Полицията установява, че в седемте минути преди фаталния сблъсък той два пъти е отключвал телефона си, за да гледа видеоклипове в TikTok и други социални мрежи, както и да публикува собствено съдържание. След катастрофата първоначално отказал да предаде устройството си и отричал да е бил разсеян, но служителите на реда иззели телефона му като доказателство.

На запис от момента на удара се чува как Илиев възкликва: "Олеле“, секунди преди сблъсъка.

Автомобилът му се врязал в колата на помощник-учителката Клоуди Бейкър. На задната седалка се намирали нейните две деца – 20-месечният Финли, поставен в детско столче, и неговият 8-годишен брат.

Въпреки бързата реакция на спасителните екипи, включително изпращането на медицински хеликоптер, малкият Финли получил тежки наранявания. Детето било транспортирано до една от водещите детски болници в страната, но два дни по-късно родителите му били принудени да вземат тежкото решение да прекратят поддържащото живота лечение.

По време на съдебния процес стана ясно, че Христо Илиев живее във Великобритания от около 15 години, след като се е преместил там като тийнейджър. Той е баща на три деца. Съдът обаче подчерта, че семейното му положение не може да бъде прието като смекчаващо вината обстоятелство.

Като утежняващи фактори магистратите посочват и предишните му нарушения на пътя. Илиев вече е бил санкциониран два пъти – веднъж за превишена скорост и веднъж за използване на мобилен телефон по време на шофиране.

Освен наложената ефективна присъда от 11 години и 3 месеца затвор, съдът постанови и отнемане на шофьорската му книжка за срок от 10 години. След изтичането на този период той ще трябва отново да положи необходимите изпити, ако желае да възстанови правото си да управлява моторно превозно средство.

Случаят предизвика силен обществен отзвук и отново постави на дневен ред опасностите от използването на мобилни устройства по време на шофиране.