Софийският съд сложи точка на една тригодишна съдебна битка, която за пореден път освети сериозен системен дефект в родното правоприлагане. Областната дирекция на МВР, София е осъдена окончателно да изплати 10 000 лева обезщетение за неимуществени вреди на Антоанета Димитрова, жена с 38-годишен безупречен стаж като шофьор в градския транспорт. Причината за присъдата е добре познатият и изключително болезнен за хиляди български водачи проблем с фалшиво положителните полеви тестове за наркотици на пътя. Сумата, заедно с натрупаните лихви и адвокатските хонорари, вече е официално изплатена на потърпевшата, но преживеният от нея административен и личен ад оставя траен отпечатък.

Всичко започва в една мразовита сутрин през февруари 2024 година, когато Антоанета пътува към работното си място. На заледен участък от пътя автомобилът ѝ поднася и се удря в мантинелата. Като съвестен гражданин и за да регистрира щетите по застраховка "Каско“, тя сама подава сигнал в полицията и изчаква екип на място. Вместо рутинна процедура по оформяне на протокол за катастрофа обаче, пристигналите служители на реда решават да ѝ направят полеви тест за наркотици. За неин ужас, устройството отчита положителен резултат за метамфетамин.

От този момент нататък държавната машина се задейства с цялата си строгост, без изобщо да изчака окончателно научно доказателство. На Антоанета незабавно е отнета шофьорската книжка, а регистрационните табели на личния ѝ автомобил са свалени пред очите ѝ. Жената е отведена в районното управление в Елин Пелин, където следват часове на оформяне на документи и даване на кръвни и уринни проби за изследване. Месеци по-късно официалният лабораторен анализ излиза и категорично доказва нейната невинност – тя никога не е употребявала забранени вещества.

През тези четири месеца на чакане обаче животът на Антоанета се превръща в изпитание. Тъй като професията ѝ е пряко свързана с шофирането, тя остава без възможност да работи. Ситуацията се влошава допълнително, защото през същия период жената излиза и в болничен. Пред NOVA тя споделя, че по този начин доходите ѝ са спаднали драстично, тъй като при болничен падат класове, надбавки и допълнителни плащания, а сметките не чакат.

Към финансовия колапс се добавя и тежък логистичен проблем - Антоанета живее в село Долна Малина и без личен транспорт става напълно зависима от добрата воля на други хора, за да се придвижи до столицата. През цялото време над нея тегне и реалният риск да загуби работата си, придружен от огромния психологически стрес от несигурността и уронения авторитет пред колеги и ръководство.

Случаят на софийската шофьорка е част от стряскаща статистика, която се коментира по високите етажи на властта от години. Още през есента на 2022 година тогавашният вътрешен министър Бойко Рашков алармира за ширещото се беззаконие по пътищата, заявявайки, че всеки трети проверен е неправоспособен, без регистрация или под влияние на субстанции. Големият парадокс обаче се крие в самите инструменти за контрол.

В началото на 2025 година от парламентарната трибуна служебният министър на вътрешните работи Атанас Илков официално призна, че поне 10 на сто от полевите тестове за наркотици дават фалшиво положителен резултат. Това означава, че всеки десети тестван шофьор е застрашен от съдбата на Антоанета Димитрова - да доказва с месеци, че е невинен, докато държавата вече го е наказала и съсипала ежедневието му. Съдебното решение по този случай е поредното доказателство, че практиката да се налагат тежки административни санкции преди излизането на лабораторните резултати се нуждае от спешна и радикална промяна.