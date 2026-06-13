Катастрофа временно блокира движението по път II-19 Симитли – Разлог в района след село Градево. По първоначални данни лек автомобил, движещ се в посока Банско, се е ударил в бетонна стена, след което е блъснал странично джип, пътуващ към София, и се е преобърнал по таван.

От ОДМВР – Благоевград съобщиха, че при инцидента няма тежко пострадали. Четирима души са получили леки наранявания и охлузвания.

Полицията изяснява причините

На мястото на произшествието са изпратени полицейски екипи, които регулират движението и извършват оглед. Предстои да бъдат установени точните причини за катастрофата.

ГАЛЕРИЯ: Четирима пострадаха след зрелищна катастрофа на пътя Симитли – Разлог ‹ Виж всички 6 снимки ›

От Агенция "Пътна инфраструктура“ информираха, че движението при километър 17 на път II-19 Симитли – Разлог вече е възстановено.