33-ма мигранти бяха открити в микробус край Бургас, а четирима от тях са били транспортирани до Спешното отделение на УМБАЛ-Бургас заради тежко изтощение и обезводняване, предава репортер на Burgas24.bg.

Мъжете, на възраст между 16 и 25 години, са се оплаквали от силни болки в корема. По първоначални данни те не са приемали храна в продължение на три дни и са били принудени да пият замърсена вода от блата и реки.

Превозното средство е било спряно за проверка малко преди 22:00 часа в района между бургаския квартал "Крайморие“ и града. Групата е пътувала в жълт микробус със софийска регистрация. Според неофициална информация мигрантите са пристигнали от Афганистан, като са преминали българската граница преди около седмица.

Микробусът е бил спрян на контролно-пропускателния пункт край "Крайморие“, където ограничението на скоростта е 30 км/ч. Пунктът е изграден през 2022 година след трагичния инцидент, при който двама бургаски полицаи загинаха при опит да спрат автобус с нелегални мигранти. Предполага се, че шофьорът на микробуса също е бил сред пътуващите в превозното средство.

Задържаните чужденци, които са се самоопределили като афганистанци, разказали пред разследващите, че са прекарали между осем и десет дни в гората, докато чакат трафикант да ги транспортира. По думите им през последните три дни не са разполагали с никаква храна и са оцелявали с диви плодове и дори трева. Жаждата ги принудила да пият вода от блата и реки.

Заради влошеното им състояние четирима младежи са били настанени в шоковата зала на УМБАЛ-Бургас.

Четирима души докараха при нас. Състоянието им е абсолютно стабилно, няма от какво да се притесняваме. От три дни не са яли. В момента им слагаме системи заради обезводняването, дадохме им и малко храна. Изследванията показват, че състоянието им е стабилно, въпреки че преди няколко дни са пили мръсна вода от блата. заяви пред NOva дежурният лекар д-р Мурат Чобан

По думите му най-малкият пациент е на 16 години, а останалите са на възраст между 22 и 25 години. Поради езиковата бариера се е наложило в болницата да бъде повикан преводач.

Останалите задържани мигранти са били транспортирани още в събота вечерта до центъра за временно настаняване на бежанци, разположен на няколко километра от контролно-пропускателния пункт.