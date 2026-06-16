На 12 август 2026 г. пълно слънчево затъмнение ще бъде видимо в части от Гренландия, Исландия и северна Испания, привличайки стотици хиляди пътешественици в тясната зона на пълната фаза. Явлението ще обхване почти целия европейски континент под формата на частично затъмнение, като в някои райони то ще съвпадне с вечерния залез информира Plovdiv24.bg. Специалистите определят феномена като едно от най-значимите астрономически явления за Европа през 2026 година, което има потенциал да бъде проследено от милиони хора.

В България най-подходящата градска локация за проследяване на феномена е град Видин, където в 20:26 часа около 7% от слънчевия диск ще бъде закрит от Луната. В столицата София този процент ще бъде едва около 1. За сравнение, в Барселона затъмнението ще надхвърли 99%, за почти цяла Франция то ще достигне около 90%, а в градове като Варшава максималната фаза ще достигне около 83% непосредствено преди слънцето да изчезне зад хоризонта.

Астрономите и фотографите поясняват, че най-добрите позиции за наблюдение ще бъдат зоните с напълно открит западен хоризонт и гарантирана ясна видимост. Ключов фактор за успешното преживяване обаче ще изиграят конкретните атмосферни условия, тъй като евентуална облачност в ниските слоеве на атмосферата може напълно да скрие гледката, въпреки перфектната геометрия на небесните тела.

Това явление се определя като сравнително рядко за толкова гъсто населена територия, каквато е европейската. В определени региони на Испания, които попадат директно в пътя на пълното затъмнение, хората ще имат шанса да видят пълната фаза, последвана само броени минути след това от частично затъмнен красив залез.

Учените и експертите по астрономия препоръчват на гражданите изключително внимателно планиране на предстоящото наблюдение. Това включва своевременен и прецизен избор на локация с чист хоризонт, както и задължителна предварителна проверка на метеорологичната прогноза за времето. Според тяхната оценка, крайната точност при избора на място ще бъде изцяло решаваща за пълноценното възприемане на слънчевото закриване.