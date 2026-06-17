Разнообразните цветове в комплектите микрофибърни кърпи имат важна практическа роля, като помагат за правилното им разпределяне според различните зони за почистване в домакинството. Този прост навик предотвратява използването на една и съща тъкан в банята и веднага след това върху кухненския плот, което драстично намалява риска от пренасяне на опасни бактерии.

Според информация на Noklapja, микрофибърните кърпи в търговските комплекти обикновено се изработват от напълно идентичен материал и се различават единствено по своя цвят. Именно тази особеност позволява лесното въвеждане на ефективна домашна система – конкретен нюанс за банята, втори за кухнята, трети за прозорците и четвърти за мебелите. Ползата от този подход е най-осезаема на местата, където нивото на дезинфекция е критично. Ако с една кърпа се обработват последователно тоалетната, мивката и масата за хранене, рискът от кръстосано замърсяване нараства, докато цветовото кодиране прави подобни грешки малко вероятни.

В международната практика липсва задължителен единен стандарт, който да определя кой цвят за коя конкретна територия трябва да се използва. Всяко домакинство има пълната свобода да изгради собствена структура спрямо личните си навици, стига тя да се знае и спазва от всички членове на семейството.

Често прилаган модел е червените кърпи да се отделят за баня и тоалетна, жълтите – за стъкла и прозорци, зелените – за кухня, а сините – за прах по мебелите и общите повърхности. Промяната на това разпределение не е проблем, стига избраната схема да не се изменя постоянно. Експертите по почистване редовно препоръчват метода, тъй като той внася ред и спестява чуденето коя тъкан къде е била използвана последно, което е особено полезно в големи семейства с деца. Системата осигурява по-дълготраен контрол над чистотата и гарантира, че парцалите за прах няма да попаднат в зоните за приготвяне на храна.

Най-практично е цветовете да се разпределят веднага след закупуването на новия комплект кърпи. За улеснение може да се запише кратка схема, която да се залепи от вътрешната страна на шкафа с почистващи препарати, докато всички вкъщи свикнат с нея. Кърпите трябва да се перат редовно и да се съхраняват на отделни места според тяхното предназначение. В крайна сметка няма значение дали зеленият цвят ще е за банята или за кулинарната зона – най-важното е една и съща кърпа да не обикаля всички стаи, а да служи като верен помощник за по-бързо, по-сигурно и по-хигиенично чистене.