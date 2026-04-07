Дългоочакваният анекс за изграждане на водопровода по пътя Пловдив-Първенец и новото четвърто платно към Околовръстното шосе вече е факт. Това съобщиха от общиа "Родопи". Документът между АПИ и избрания изпълнител бе подписан само ден след като гневни жители на Първенец и останалаите села от "Родопската яка“ блокираха ключови пътни артерии с настояване за незабавно възобновяване на ремонтите, припомня Plovdiv24.bg.

Дългоочакваният договор дава зелена светлина за следващата фаза от проекта, която включва съгласувателни процедури с редица държавни институции. Документацията е готова, но предстои тя да бъде одобрена от съответните ведомства.

Предстои да се финализират съгласуванията на изготвените проекти. Към момента обаче въпросът с осигуряването на необходимите средства остава без категоричен отговор. Предстои проверка на място, за да се оцени фактическата обстановка по трасето.

В четвъртък се очаква регионалният министър Николай Найденов да посети Първенец. Целта на визитата е министърът да се запознае лично с детайлите по проекта и състоянието на пътния участък.

Plovdiv24.bg припомня, че вчера протестиращи жители от Първенец и селата от Родопката яка затвориха Околовръстното с редица искания за оправяне на лошото състояние на пътя Пловдив – Първенец и възобновяване на спрените ремонтни дейности по републикански път III-862. Те настояват строителството да бъде възобновено незабавно, както и да бъде предоставена ясна информация за сроковете за завършване на проекта по направлението Пловдив – Първенец – Лилково.

През ноември 2025 г. изпълнителят на ремонтните дейности е представил в Областно пътно управление Пловдив проектни разработки за подмяната на съществуващите водопроводи по ул. "Съединение", съвпадаща с републиканския път III-862 в с. Първенец. Предложено е удължаване на срока за изпълнение на договора с технологичното време, необходимо за тяхното реализиране.

Подписването на допълнителните споразумения ще даде възможност за продължаване на ремонта в 4,8-километровия участък между Пловдив и Първенец. Дейности по основния ремонт на третокласния път до момента са извършвани в 1-километров участък, започващ след изхода на Пловдив до 2-и км. В отсечката е рециклирана пътната настилка, положен е неплътен асфалтов пласт /биндер/ и е подобрено отводняването.

Проектиране и изпълнението на дейностите, свързани с подмяната на водопроводната мрежа в село Първенец, ще бъдат възложени на изпълнителя на основния ремонт на участъка от път от III-862 - ДЗЗД "Първенец 2023".