Всички искаме хората да останат доволни. Пътят започва да се прави и да се подмени водопровода. Парите, които имаме, са много малко, но преценихме къде да се започне. Оценката на АПИ е да започнем да работим. Не мога да ви кажа сроковете, за които трябва да стане готов пътят. Ще се направи преасфалтиране, канавки и водоскоци. Анексът вече е подписан.Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов, който лично инспектира основния ремонт на път III-862 в участъка край село Първенец. Проверката бе съсредоточена в района на зеленчуковата борса – ключова точка с висок трафик, предава Plovdiv24.bg.

"От вчера работи сайт и за всяка отсечка в България може да се проследи, какво е завършено и какво ще се прави. До 1-2 седмици ще има и всички останали договори за основен ремонт и предстоящи строителства на пътища", конкретизира министър Найденов.

В момента се рехабилитират 4,8 км от третокласния път Пловдив – Първенец – Лилково. Проектът, стартирал през октомври 2024 г., бе временно блокиран, за да се реши дългогодишен проблем с остарялата ВиК инфраструктура. Благодарение на подписаните на 7 април т.г. споразумения, ремонтът вече включва и подмяна на 2 км от водопровода в селото.

Припомняме, че строителните екипи вече са приключили важна част от работата в участъка от изхода на Пловдив до втория километър. Старата пътна настилка е преработена и заздравена посредством метода за студено рециклиране. Положен е първият неплътен слой асфалт (биндер).

Инспекцията на министър Найденов е пряк отговор на социалното напрежение в региона. Припомняме, че само преди броени дни жители на Първенец и околните села излязоха на протест с искане за незабавно довършване на пътя, който е в критично състояние от месеци.

Изпълнението на комбинирания проект (път и водопровод) е поверено на ДЗЗД "Първенец 2023“. С осигуряването на координация между АПИ и Община "Родопи“, се очаква ремонтните дейности да продължат без нови прекъсвания, за да се гарантира нормалното придвижване на хилядите работещи и живеещи в района.