С един багер и обещания за пълна мобилизация реално стартира дългоочакваният основен ремонт на пътя Пловдив – Първенец днес. На място пристигнаха министърът на регионалното развитие Николай Найденов, кметът на община "Родопи“ Павел Михайлов и директорът на Областно пътно управление (ОПУ) Петър Петров, за да инспектират началото на дейностите след протестите на жителите от Родопската яка, информира Plovdiv24.bg.

Основната причина за забавянето на проекта се оказа желанието да се избегне "грозната картинка“ на новоасфалтиран път, който веднага след това се разкопава за полагане на нови ВиК тръби.

Директорът на ОПУ Петър Петров поясни, че проектът е мащабен и включва над 300 ВиК връзки, които трябва да се реализират в рамките на населеното място. Кметът на "Родопи“ подчерта, че търпението на гражданите ще се отплати с изцяло подменен водопровод и нова настилка.

Една от най-важните новини от днешната среща е предвиждането на допълнителна дясна лента за по-лесно включване към Асеновград. Тя ще излиза извън обсега на светофарната уредба, ще влиза в сервитута на пътя и ще завършва със знак "Стоп“. Това решение има за цел да отпуши трафика и да елиминира задръстванията в пиковите часове.

Общинската администрация обаче напомни, че основното натоварване идва от тировете, пътуващи към най-голямата зеленчукова борса в страната, и настоява за дългосрочно планиране на отделно трасе за тежкотоварния трафик.

При добро време и мобилизация на строителя, обектът трябва да е готов до септември 2026 г. Общата стойност на проекта, заедно със сумата в подписания анекс, възлиза на около 3,5 млн. евро.

Министър Найденов призна, че Пловдив се разраства по-бързо, отколкото инфраструктурата му позволява, което налага спешни мерки.

"Дано багерът да е тук и утре, а не само заради камерите днес (9 април, четвъртък)“, обобщиха присъстващите, изразявайки надеждата на хилядите пътуващи за бързо и качествено изпълнение на ремонта.