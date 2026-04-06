Жители на Първенец и няколко населени места от община "Родопи“ излязоха на протест днес от 18,00 часа. Причината - лошото състояние на пътя Пловдив – Първенец и спрените ремонтни дейности по републикански път III-862, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Според хората ремонтът на пътната отсечка е напълно преустановен, а състоянието на трасето създава ежедневни затруднения и риск за шофьорите.

Протестиращите настояват строително-ремонтните дейности да бъдат възобновени незабавно, както и да бъде предоставена ясна информация за сроковете за завършване на проекта по направлението Пловдив – Първенец – Лилково.

Протестът се проведе на светофара при кръстовището Първенец – "Коматево". В началото на протеста тази част от Околовръстното на Пловдив бе блокирана от хората, а полицията спря движението.

Сред основните искания на гражданите са още въвеждане на мерки за пътна безопасност и изготвяне и реализиране на технически проект за реконструкция на републикански път II-86 в кратки срокове.

"Недоволството на хората е срещу АПИ! Това е подигравка! Тук е най-голямата зеленчукова борса в цяла България! АПИ трябва да проумеят, че ремонтът е много важен и трябва да се случи веднага", каза кметицата на Първенец