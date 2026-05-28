Сериозен инцидент размина на косъм по-тежки последици тази сутрин в Асеновград. Огромно дърво внезапно се стовари върху пътното платно в района на Старата мандра, блокирайки изцяло движението по улицата и нанасяйки сериозни материални щети на три паркирани в съседство автомобила.

Снимки и видеоклипове от мястото на произшествието бързо наводниха социалните мрежи, където граждани изразиха силното си безпокойство и съпричастност към потърпевшите. "Жалко за собствениците на колите“, коментира Влашо Хаджимарков, който първи сподели кадри от блокираната улица.

Инцидентът повдигна вълна от въпроси сред местните жители относно сигурността на зелената система в града. Много от тях недоумяват как се стига до подобно срутване при липсата на екстремни метеорологични условия. "Как е възможно да падне такова дърво? Изглежда напълно здраво и би трябвало да има огромна, стабилна коренова система“, пита в мрежите Надежда Димитрова.

Други граждани, сред които и местният жител, използваха трибуната в социалните медии, за да алармират, че това не е изолиран случай и в града има още много потенциално опасни дървета, които застрашават живота и имуществото на хората.

Асеновградчани открито обвиняват общината в липса на контрол и превантивна дейност. Според гражданите е недопустимо опасни дървета да не бъдат идентифицирани и отсичани навреме, преди да се стигне до сериозни материални щети или, по-лошо, до наранени хора.