Село Брестовица не е забравено, разкопано и изоставено. Това заявиха от община "Родопи" по повод оплакване на жители на висока зона на населеното място, които изпратиха до Plovdiv24.bg отворено писмо.

На 13 февруари миналата година започна реконструкцията на водопровода във високата зона на Брестовица. Мащабен проект, който жителите на Брестовица чакат от пет години. Пет години, в които Брестовица се вълнуваше, Брестовица се бунтуваше.

Година след това проектът за изграждане на нова водопроводна мрежа - висока зона в селото приключи. Смененият водопровод е с обща дължина 8435 метра. Следващият етап по проекта е настилката по всички 26 улици, по които е прокопавано да бъде възстановена в първоначалния й вид с полагане на асфалтова настилка или изграждане на пътни ивици- "Любен Каравелов" ,"Капитан Петко войвода", "Стефан Стамболов" ,"Царевец", "Беласица", "Перелик", "Атон", "Оборище", "Преслав", "Елин Пелин", "Чаталджа", "Персенк", "Ахелой", "Цар Калоян", "Балкан", "Арда", "Ангел Кънчев", "Родопи", "Алеко Константинов", "Крали Марко", "Братя Миладинови", "Панайот Хитов", "Никола Вапцаров", "Хаджи Димитър", "Мусала" и "Георги Бенковски".

За да гарантираме чистотата на водата в новоизградените водоеми високо над селото, от ВиК дружеството трябва да извършат саниране на вътрешните стени на водоема-висока зона.Тъй като времето през последните дни остава нестабилно с кратки, но обилни валежи, което изисква изчакване за навлизане на тежка техника и стартиране на санирането. От ВиК уверяват, че дейностите ще започнат веднага, след като почвата в района е оптимално просъхнала.

Веднага след това започва период на тестове за вътрешни водопроводни течове, който е с продължителност 72 часа. Жителите на улиците ще бъдат предупредени за него. Очаква се това да се случи до началото на следващия месец.

Община "Родопи“ категорично заявява, че всеки проект, по който работи, е максимално прозрачен, публичен и обсъден с жителите на населените места. За действията си общината и екипът от експерти винаги са носили пълна отговорност, отчетност и почтеност в работата.

Дългите ремонти създават сериозни неудобства и са истинско изпитание за нервите и търпението. Прахолякът, шумът и нарушената рутина са изтощителни. В крайна сметка, усилията си заслужават, когато резултатът е чиста вода, сигурност и здраве, заявяват от община "Родопи".