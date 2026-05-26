Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев изпрати лично – един по един – всички близо 400 зрелостници от местните средни училища и професионални гимназии по време на официален тридневен ритуал на градския площад. Младежите преминаха по специално разпънат червен килим и получиха от градоначалника папирус с емоционално и вдъхновяващо послание за бъдещия им житейски път.
Провеждане на тържествения ритуал на площада
Официалните изпращания на зрелостниците се проведоха на централния площад в рамките на три поредни дни – на 23-ти, 24-ти и 25-ти май. Този тържествен ритуал представлява ежегоден подарък от община Асеновград към младежите, чрез който местното ръководство им дарява цялото си внимание. По червения килим преминаха абитуриенти от пет учебни заведения в града: Професионална гимназия "Св. Патриарх Евтимий“, Професионална гимназия по хранителни вкусове и технологии "Св. Димитрий Солунски“, Средно училище "Св. св. Кирил и Методий“, Професионална гимназия "Цар Иван Асен II“ и Средно училище "Св. княз Борис I“.
Специалното послание към зрелостниците
Всеки от близо 400-те завършващи ученици получи папирус, в който кметът д-р Христо Грудев се обръща към него с думите:
В текста градоначалникът отбелязва предстоящите промени и пътувания, които очакват младежите, като ги уверява, че връзката с родния град ще остане жива в сърцата им:
Кметът завършва обръщението си с призив към абитуриентите да изживеят пълноценно празничния момент и да тръгнат към бъдещето си смело: "
