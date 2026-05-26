Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев изпрати лично – един по един – всички близо 400 зрелостници от местните средни училища и професионални гимназии по време на официален тридневен ритуал на градския площад. Младежите преминаха по специално разпънат червен килим и получиха от градоначалника папирус с емоционално и вдъхновяващо послание за бъдещия им житейски път.

Официалните изпращания на зрелостниците се проведоха на централния площад в рамките на три поредни дни – на 23-ти, 24-ти и 25-ти май. Този тържествен ритуал представлява ежегоден подарък от община Асеновград към младежите, чрез който местното ръководство им дарява цялото си внимание. По червения килим преминаха абитуриенти от пет учебни заведения в града: Професионална гимназия "Св. Патриарх Евтимий“, Професионална гимназия по хранителни вкусове и технологии "Св. Димитрий Солунски“, Средно училище "Св. св. Кирил и Методий“, Професионална гимназия "Цар Иван Асен II“ и Средно училище "Св. княз Борис I“.

Всеки от близо 400-те завършващи ученици получи папирус, в който кметът д-р Христо Грудев се обръща към него с думите:

Скъпи приятелю, днес всичко изглежда по-красиво. Сякаш градът те гледа по различен начин. Сякаш улиците помнят стъпките ти. Сякаш всяка светлина тази вечер е запалена за теб. И не е случайно. Днес ти си история, която продължава. Зад теб са години, които са те изградили – със смях, с грешки, с приятелства, с мечти. Пред теб е живот, който тепърва ще ти разкрива колко можеш заяви Христо Грудев

В текста градоначалникът отбелязва предстоящите промени и пътувания, които очакват младежите, като ги уверява, че връзката с родния град ще остане жива в сърцата им:

Ще тръгнеш. Ще заспиваш под чужди звезди. Ще има моменти, в които ще се чувстваш безкрайно щастлив… и други, в които ще търсиш нещо познато, топло, истинско. Тогава ще го усетиш. Като спомен за крепостта на Иван Асен - висока, тиха, непреклонна, като онази вътрешна сила, която носиш. Като шепота на река Чая, който не спира, който преминава през всичко и продължава, както и ти ще продължаваш. Като вечерника - онзи мек вятър, който слиза над Асеновград, докосва вечерите, носи гласове и спомени… и някак винаги намира път до сърцето. И ще разбереш…, че родният Асеновград не е просто място, което остава зад теб. Той е част от пътя ти. Част от това, което си. Част от това, което ще бъдеш. допълва Грудев.

Кметът завършва обръщението си с призив към абитуриентите да изживеят пълноценно празничния момент и да тръгнат към бъдещето си смело: "