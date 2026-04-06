При основния ремонт на участъка от Републикански път III-862 ще бъде подменен и водопроводът в село Първенец. До края на седмицата ще бъдат подписани допълнителните споразумения, съобщиха от АПИ за Plovdiv24.bg.

При основния ремонт на участъка от III-862 ще бъде подменен и старият водопровод в село Първенец. В момента в заключителен етап е подготовката на нужните документи и се очаква, веднага след завършване на административната процедура, да бъдат подписани допълнителните споразумения за проектирането, изпълнението на строително-монтажните работи и надзора при подмяна на водопроводната мрежа.

Допълнителните споразумения ще бъдат подписани на основание чл. 116 от Закона за обществените към договорите за основен ремонт и строителен надзор при ремонта на 4,8 км от републикански път III-862 между Пловдив и Първенец. Подмяната на 2 км от водопровода на село Първенец се предприема в изпълнение на писма от общините Пловдив и "Родопи" през миналата година с предложение за разширяване на обхвата на проекта.

През ноември 2025 г. изпълнителят на ремонтните дейности е представил в Областно пътно управление Пловдив проектни разработки за подмяната на съществуващите водопроводи по ул. "Съединение", съвпадаща с републиканския път III-862 в с. Първенец. Предложено е удължаване на срока за изпълнение на договора с технологичното време, необходимо за тяхното реализиране.

Подписването на допълнителните споразумения ще даде възможност за продължаване на ремонта в 4,8-километровия участък между Пловдив и Първенец. Дейности по основния ремонт на третокласния път до момента са извършвани в 1-километров участък, започващ след изхода на Пловдив до 2-и км. В отсечката е рециклирана пътната настилка, положен е неплътен асфалтов пласт /биндер/ и е подобрено отводняването.

Проектиране и изпълнението на дейностите, свързани с подмяната на водопроводната мрежа в село Първенец, ще бъдат възложени на изпълнителя на основния ремонт на участъка от път от III-862 - ДЗЗД "Първенец 2023".