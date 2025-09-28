Кардинално отчуждават 48 имота около и в Пловдив за един от най-грандиозните проекти

© Ударно отчуждаване стартира Министерски съвет във връзка с реализацията на един от най-мащабните проекти на Пловдив. Частната собственост ще стане държавна заради реализирането на пътен възел Скобелева майка - Югоизточния обход и увеличаването на габарита на пътното платно, информира Plovdiv24.bg. Имотите са 48 на брой и се намират в границите на Пловдив и селата Ягодово и Брестник, община “Родопи", за което вече ви съобщихме.



Това са земеделски земи и са собственост на физически лица и няколко фирми, като заради отчуждаването те ще получат и съответните парични обезщетения, които вече са остойностени.



Припомняме, че преди време се наложи преправяне на проекта именно в тази му част - увеличаване на пътното платно до четирилентов път.



През 2012 г. Община Пловдив и Агенция "Пътна инфраструктура“ подписват споразумение за съвместно сътрудничество, с което Община Пловдив се задължава да финансира от бюджета си за 2012г. проучване, проектиране във всички части и съгласуване на технически инвестиционен проект за "Пътен възел Скобелева майка.



През 2014 г. е стартирана обществена поръчка за проектиране и отчуждителни процедури и изграждане на новата пътна отсечка. Автор на първоначалния проект, с който разполага АПИ, е "Пътпроект“ ЕООД.



Процедура на договаряне е проведена предвид факта, че авторът на първоначалния проект, възложен през 2007 г. (собственост на АПИ) за околовръстен път е "Пътпроект“ ЕООД, като през 2014 г. предава проекта на Община Пловдив.



През 2019 г. на базата на споразумение Община Пловдив е предоставила за безвъзмездно ползване на АПИ проекта, който е придобит от общината на базата на договор от 2014 г.



Със заповед на МРРБ от 2020 г. и във връзка с облекчаване и извеждане на транзитния поток извън гр. Пловдив, както и бързото и безпроблемно преминаване е необходимо увеличаване на габарита, за което е необходимо нов проект, като за целта ще бъде сключен договор за обществената поръчка с "Пътпроект“ ЕООД.



Това налага реконструкция на съществуващото кръстовище за с. Ягодово. В хода на работата обаче се констатира, че НКЖИ не съгласуват ПУП-ПП, тъй като е необходима неотложна преработка и съвместяване на плана за отводняване в контактния участък от 3.2 км за двата проекта на пътя и ж.п. линията. В мястото на пресичане нивелетата на ж.п. линията е завишена с 42 см, което налага да се преработи проектът за надлеза, поради недостиг на височинен габарит.



Сегашното отчуждаването на имотите е за сметка на бюджета на агенция “Пътна инфраструктура" и е на стойност 1 676 228 лева.