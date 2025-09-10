ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Правителството отчуждава имоти за изграждането на Югоизточния обход на Пловдив
Засегнатите терени се намират в землищата на гр. Пловдив и селата Ягодово и Брестник в община Родопи.
Новата пътна отсечка ще бъде с габарит Г20 – с две платна, разделени със средна ивица, всяко с по две ленти за движение и банкети. Проектът е обявен за обект с национално значение. Той ще облекчи трафика, ще изведе транзитните превозни средства извън града и ще допринесе за по-безопасна и по-здрава жизнена среда за жителите на Пловдив.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, съгласно Административнопроцесуалния кодекс.
Припомняме, че през 2012г. Община Пловдив и Агенция "Пътна инфраструктура“ подписват споразумение за съвместно сътрудничество, с което Община Пловдив се задължава да финансира от бюджета си за 2012г. проучване, проектиране във всички части и съгласуване на технически инвестиционен проект за "Пътен възел Скобелева майка.
През 2014 год. е стартирана обществена поръчка за проектиране и отчуждителни процедури и изграждане на новата пътна отсечка. Автор на първоначалния проект, с който разполага АПИ, е "Пътпроект“ ЕООД.
Процедура на договаряне е проведена предвид факта, че авторът на първоначалния проект, възложен през 2007г. (собственост на АПИ) за околовръстен път е "Пътпроект“ ЕООД, като през 2014 г. предава проекта на Община Пловдив.
През 2019г. на базата на споразумение Община Пловдив е предоставила за безвъзмездно ползване на АПИ проекта, който е придобит от общината на базата на договор от 2014 г.
Със заповед на МРРБ от 2020 г. и във връзка с облекчаване и извеждане на транзитния поток извън гр. Пловдив, както и бързото и безпроблемно преминаванее необходимо увеличаване на габарита, за което е необходимо нов проект, като за целта ще бъде сключен договор за обществената поръчка с "Пътпроект“ ЕООД.
Това налага реконструкция на съществуващото кръстовище за с. Ягодово. В хода на работата обаче се констатира, че НКЖИ не съгласуват ПУП-ПП, тъй като е необходима неотложна преработка и съвместяване на плана за отводняване в контактния участък от 3.2 км за двата проекта на пътя и ж.п. линията. В мястото на пресичане нивелетата на ж.п. линията е завишена с 42 см, което налага да се преработи проектът за надлеза, поради недостиг на височинен габарит.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 445
|предишна страница [ 1/75 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Откриват най-новата детска ясла в Пловдив
11:59 / 10.09.2025
Погребват Христина в родното й село до Пловдив
11:44 / 10.09.2025
Два дни кино за 5 лева на билет в Пловдив
10:39 / 10.09.2025
Забравете за район "Западен", затрудненията там няма да спрат в с...
10:59 / 10.09.2025
Пуснаха втори път злополучния ЗОП за кошовете за боклук, откриха ...
10:53 / 10.09.2025
УМБАЛ "Свети Георги" с нова, още по-модерна техника
08:43 / 10.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
Райско кътче у нас се превръща в пустиня
15:25 / 08.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS