Правителството отчуждава имоти за изграждането на Югоизточния обход на Пловдив

© С решение на Министерския съвет се отчуждават имоти – частна собственост, необходими за изграждането на обект "Път П-56 пътен възел "Скобелева майка“ – път П-86 (Югоизточен обход на гр. Пловдив) от км 98+000 до км 102+820“.



Засегнатите терени се намират в землищата на гр. Пловдив и селата Ягодово и Брестник в община Родопи.



Новата пътна отсечка ще бъде с габарит Г20 – с две платна, разделени със средна ивица, всяко с по две ленти за движение и банкети. Проектът е обявен за обект с национално значение. Той ще облекчи трафика, ще изведе транзитните превозни средства извън града и ще допринесе за по-безопасна и по-здрава жизнена среда за жителите на Пловдив.



Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, съгласно Административнопроцесуалния кодекс.



Припомняме, че през 2012г. Община Пловдив и Агенция "Пътна инфраструктура“ подписват споразумение за съвместно сътрудничество, с което Община Пловдив се задължава да финансира от бюджета си за 2012г. проучване, проектиране във всички части и съгласуване на технически инвестиционен проект за "Пътен възел Скобелева майка.



През 2014 год. е стартирана обществена поръчка за проектиране и отчуждителни процедури и изграждане на новата пътна отсечка. Автор на първоначалния проект, с който разполага АПИ, е "Пътпроект“ ЕООД.



Процедура на договаряне е проведена предвид факта, че авторът на първоначалния проект, възложен през 2007г. (собственост на АПИ) за околовръстен път е "Пътпроект“ ЕООД, като през 2014 г. предава проекта на Община Пловдив.



През 2019г. на базата на споразумение Община Пловдив е предоставила за безвъзмездно ползване на АПИ проекта, който е придобит от общината на базата на договор от 2014 г.



Със заповед на МРРБ от 2020 г. и във връзка с облекчаване и извеждане на транзитния поток извън гр. Пловдив, както и бързото и безпроблемно преминаванее необходимо увеличаване на габарита, за което е необходимо нов проект, като за целта ще бъде сключен договор за обществената поръчка с "Пътпроект“ ЕООД.



Това налага реконструкция на съществуващото кръстовище за с. Ягодово. В хода на работата обаче се констатира, че НКЖИ не съгласуват ПУП-ПП, тъй като е необходима неотложна преработка и съвместяване на плана за отводняване в контактния участък от 3.2 км за двата проекта на пътя и ж.п. линията. В мястото на пресичане нивелетата на ж.п. линията е завишена с 42 см, което налага да се преработи проектът за надлеза, поради недостиг на височинен габарит.