Няколко емблематични гръцки острова в Егейско и Йонийско море обявиха извънредно положение заради критичен недостиг на питейна вода. Министерството на околната среда и енергетиката, оглавявано от Ставрос Папаставрос, въведе спешни ограничителни мерки. Те ще засегнат както местните жители, така и хилядите туристи в навечерието на пиковия летен сезон.

Кои острови са най-засегнати от безводието?

Спешните тримесечни мерки и рестрикции за битовото потребление на вода се въвеждат на следните дестинации:

Тинос и Алонисос – островите в Егейско море, където министър Папаставрос официално обяви извънредна ситуация.

Карпатос – ситуацията там остава критична, като островът също е включен в списъка с воден дефицит.

Меганиси – в Йонийско море вече съществуващите ограничителни мерки бяха официално удължени с още три месеца.

Защо Гърция изпитва остър недостиг на вода?

Експертите посочват три основни причини за задълбочаващата се криза:

Амортизирана инфраструктура: Близо 50% от питейната вода изтича в земята поради остарели водопроводни мрежи и липса на поддръжка. В най-критичните точки вече започна спешна подмяна на тръбите.

Селско стопанство: Проучване на Европейския съюз разкрива, че Гърция държи първото място в Европа по най-голям разход на вода за напояване на един хектар земя.

Туристическият бум: Огромният поток от летовници през лятото претоварва крехките водни запаси на островите.

Какво е положението в Северна Гърция и Халкидики?

Добрата новина за българските туристи е, че в Северна Гърция и на полуостров Халкидики към момента няма проблеми с водоснабдяването, съобщава БНТ. Местните власти обаче апелират към всички жители и гости на страната за разумно и изключително отговорно потребление на водния ресурс, за да се избегнат кризисни режими през следващите месеци.