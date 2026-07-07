Американски лекари публикуваха клиничен случай на 40-годишна жена, развила тежка форма на болест на котешкото одраскване (фелиноза), довела до хирургична интервенция. Пациентката е потърсила помощ след едномесечно поддържане на висока температура и болезнено подуване под дясната мишница. Първоначалният опит за лечение с масовия антибиотик сулфаметоксазол/триметоприм е останал напълно неуспешен.

Как ухапване отпреди 2 месеца отваря скрита инфекция?

По време на детайлния преглед лекарите откриват стар белег и малки пъпки по десния показалец на ръката на жената. Оказва се, че тя е била ухапана от котка преди около два месеца. За да се потвърди състоянието, са назначени поредица от специализирани изследвания:

Ехография: Потвърждава силно уголемени лимфни възли в засегнатата зона под мишницата.

Биопсия на лимфен възел: Хистологичният анализ показва формиране на грануломи с казеозна некроза и хистиоцити.

PCR и IgG тестове: Дават положителен резултат за специфичната бактерия Bartonella henselae.

Какво представлява болестта на котешкото одраскване?

Заболяването е остра бактериална инфекция. Човек може да се зарази чрез ухапване, одраскване или дори при облизване на отворена рана от котка. Самите четириноги придобиват опасната бактерия чрез заразяване от бълхи, чиито фекалии попадат по ноктите и зъбите им.

Усложнения и продължително лечение

След поставянето на окончателната диагноза лекарите започват специфична антибиотична терапия с комбинация от доксициклин и рифампицин. Три седмици по-късно обаче състоянието на пациентката неочаквано се влошава. В засегнатия лимфен възел се формира абсцес и започва да изтича гной. Това налага спешна хирургична намеса (дебридман) за почистване на инфектираната тъкан и раната. Пълното възстановяване на жената е отнело общо три месеца, след които тя вече няма никакви оплаквания.