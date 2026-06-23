Според данните от мониторинга на слънчевата активност на 23 и 24 юни се очакват слаби колебания в геомагнитната обстановка, като не се прогнозират магнитни бури от висок клас.

Геомагнитната активност се отчита чрез планетарния K-индекс по скала от 0 до 9. Стойности от 5 и нагоре се приемат за силна магнитна буря, която може да повлияе на технологични системи и да създаде дискомфорт при хора, чувствителни към атмосферни промени.

При прогноза за 23 юни стойността е K-индекс 2, което се определя като много слаба геомагнитна активност и попада в т.нар. "зелена зона“.

За 24 юни се очаква леко повишение до K-индекс 3,7. Въпреки това стойността отново остава в рамките на ниска геомагнитна активност и не предполага поява на магнитни бури.

При повишена геомагнитна активност лекарите съветват хората да поддържат добра хидратация, да избягват стрес и прекомерно физическо натоварване, както и да си осигурят достатъчно сън и почивка.

Особено внимание се препоръчва за хора със сърдечно-съдови заболявания, които е добре да следят състоянието си и да спазват препоръките на лекуващия си лекар.