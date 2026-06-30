31-годишна жена от Флорида е починала, след като алигатор е откъснал едната ѝ ръка и е тежко увредил другата по време на нападение в държавен парк близо до Орландо, съобщиха властите и разкрит запис от спешно обаждане.

Според лейтенант Грант Елер от Комисията за риба и диви животни на Флорида, жертвата е била на разходка с приятеля си и най-добрата си приятелка в природния резерват Little Big Econ State Forest. Тримата влезли във водите на река Econlockhatchee, за да се разхладят, като в момента на инцидента са били в плитка вода с дълбочина около 90 см.

Нападението е станало внезапно около 13:30 ч. в неделя, докато те били коленичили във водата. Алигаторът е атакувал ръцете на жената.

По време на обажданете на 911, направено от нейния приятел, се чуват писъци и плач на заден план. Жената, която говори с диспечера, казва, че "и двете ѝ ръце са почти откъснати“.

Диспечерът пита дали ръцете все още са прикрепени, на което тя отговаря, че едната "виси на косъм“, а другата вече е откъсната. По-късно тя заявява, че едната ръка е "изчезнала“.

Докато чакали помощ, приятелите на тежко ранената жена се опитвали да я извадят от водата. Тя е починала преди да бъде транспортирана до болница.

Властите са открили и извадили два алигатора в района на инцидента. Единият е бил с дължина около 4 метра, а другият около 3,6 метра. От тях са взети ДНК проби, за да се установи кой е участвал в нападението.

Посочва се, че инцидентът е станал в края на брачния сезон на алигаторите, когато те са по-териториални. Допълнително фактор може да е и ниското водно ниво заради суша в щата.

Местни жители споделят, че районът е известен с наличието на алигатори и предупредителни знаци са поставени, като се препоръчва хората да не влизат във водата.

Според Комисията за риба и диви животни на Флорида тежки нападения от алигатори са рядкост, но това е третият подобен случай в рамките на седмица в Централна Флорида и вторият само за последните 24 часа.