Папа Лъв XIV назначи за първи път от началото на понтификата си жена на висок ръководен пост в йерархията на Светия престол, информира Асошиейтед прес. Той издигна сестра Алесандра Смерили за ръководител на ватиканската служба, чиито ресори обхващат мигрантите, развитието и околната среда.

Сестра Алесандра Смерили, която е икономист по професия, досега изпълняваше функциите на заместник-ръководител на Дикастерията за насърчаване на цялостното човешко развитие. На новата си позиция като префект тя ще смени досегашния канадски кардинал Майкъл Черни, който през следващия месец навършва 80 години и се оттегля от поста. С това управленско решение папа Лъв XIV следва примера на своя предшественик, папа Франциск, който целенасочено издигаше жени на висши позиции в институциите на Светия престол в отговор на призивите за по-осезаемото им участие при вземането на решения.

Успоредно с това папа Лъв XIV продължава линията на Франциск и чрез друго решение – едновременното назначаване на кардинал Фабио Баджо за пропрефект на същата ватиканска служба, където до момента той заемаше позицията на заместник-секретар. Това специфично двойно назначение е продиктувано от църковните правила, според които в определени случаи ръководителят на дадено ватиканско ведомство задължително трябва да бъде кардинал и ръкоположен свещеник. Заедно с новия пост, на Баджо бе поверено и прякото ръководство на ватиканския образователен екологичен център "Борго Лаудато си“, разположен в малкия град Кастел Гандолфо в близост до Рим.

Темата за представителството на жените в управлението остава силно дискусионна, тъй като Католическата църква допуска до ръкополагане за свещеници единствено мъже. Жените в общността отдавна изразяват открито своето недоволство, че са поставени в позицията на второстепенни членове в църковния живот. Това се случва на фона на факта, че именно върху тях пада най-голямата практическа тежест по ежедневното управление на католическите училища и болници, както и по пренасянето и предаването на вярата на младите поколения.