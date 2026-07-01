Гърция въвежда нов данък върху недвижимите имоти, който от началото на следващата година ще повиши финансовите задължения за голяма част от собствениците.

Новото изчисляване на плащанията ще се базира на три основни критерия – общата площ на съответния имот, цената на конкретната зона, в която е разположен, и възрастта на самата сграда. За да се подсигури бързото и навременно събиране на средствата от страна на държавата, таксата ще бъде включена директно в регулярната сметка за ток на потребителите.

Притежателите на недвижимо имущество, което не се ползва в момента, имат право да подадат съответната писмена информация до местната община. В тези случаи администрацията ще начислява единствено малка част от реалния размер на пълната сума. В нормативната уредба обаче е заложена и възможност размерът на новия данък да нараства в бъдеще в зависимост от текущите нужди на конкретната община.

Специалистите съветват всички собственици на недвижимо имущество на територията на страната да се свържат с финансовите експерти в съответните общински служби. По този начин те ще могат да се информират своевременно и в детайли за точния обем на своите задължения, които ще влязат в сила от началото на следващата година.