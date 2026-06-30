Поне до 9 юли Ормузкият проток ще запази статута си на военна зона поради продължаващия значителен риск за живота на моряците и динамичната обстановка в региона, въпреки несигурното примирие между САЩ и Иран. Решението на двете глобални организации за социален диалог между работниците и работодателите в корабоплаването беше оповестено от Франс прес и БТА.

В съвместно изявление Международната федерация на транспортните работници и Съвместната група за преговори, представляваща работодателите, подчертаха, че мерките отчитат реалната опасност за екипажите.

Специалният статут засяга пряко около 15 хиляди търговски кораба по целия свят, чиито компании имат сключени колективни трудови договори. Съгласно действащите международни споразумения, моряците, които плават в зони с обявени военни операции, получават двойно заплащане за труда си. Освен това те имат законното право да откажат отплаване към опасния регион, както и да изискат репатриране изцяло за сметка на своя работодател.

Ормузкият проток беше официално обявен за зона на военни операции на 5 март, четири дни след регистрирането на първите атаки срещу търговски плавателни съдове. Търговското корабоплаване в района претърпя сериозни трусове след 1 март, когато Иран блокира преминаването през протока в отговор на военните удари от страна на САЩ и Израел. По време на ескалацията на конфликта загинаха най-малко 14 моряци, а над 40 кораба станаха обект на нападения, като последните удари срещу търговски съдове бяха регистрирани през изминалата седмица.