Съветът на ЕС прие нови, по-строги правила за преработката на излезлите от употреба автомобили и за производството на бъдещите превозни средства. Промените целят да намалят замърсяването, да спрат незаконния износ на опасни отпадъци и да задържат ценни суровини в рамките на европейската икономика.

Ключовите промени: Задължително рециклиране и безплатно връщане

Новото законодателство налага сериозни изисквания към автомобилната индустрия, като променя изцяло подхода към жизнения цикъл на превозните средства. Още при проектирането на нови модели производителите ще трябва задължително да залагат материали, които подлежат на лесна преработка и повторна употреба.

Въвеждат се и строги квоти за използването на рециклирана пластмаса. До шест години след влизане в сила на промените поне 15 на сто от пластмасата в новите коли трябва да бъде рециклирана. Този дял трябва да достигне 25 на сто след още четири години, като важна подробност е, че поне една пета от тази пластмаса трябва да произхожда директно от бракувани превозни средства.

Автомобилните компании вече ще носят пълна финансова и организационна отговорност за колите си, включително когато те се превърнат в отпадък. Тази разширена отговорност задължава производителите да осигурят безплатно обратно приемане и последваща преработка на всички излезли от употреба автомобили.

Край на незаконния износ и "изчезващите" коли

Сериозен акцент в регламента е поставен върху затягането на контрола и проследяването на така наречените "изчезнали превозни средства“ – коли, които се разглобяват незаконно на части или се изнасят нелегално извън границите на Общността.

Щом едно превозно средство бъде изцяло категоризирано като излязло от употреба, то задължително трябва да се предаде на упълномощена преработваща фирма. От този момент нататък неговият износ или препродажба за по-нататъшна употреба стават незаконни. Напълно се забранява износът от ЕС на употребявани автомобили, които са негодни за движение.

Тази стъпка има двойна цел. От една страна, тя ще предпази околната среда в трети страни, където често завършват опасните автомобилни отпадъци, а от друга ще задържи ценните материали на територията на Европа.

Новите правила ще започнат да се прилагат две години след влизането им в сила. Законодателството ще се прилага с пълна сила за леките автомобили и микробусите. При тежкотоварните превозни средства, мотоциклетите и колите със специално предназначение изискванията ще бъдат по-ограничени.

Защо се налагат новите мерки?

Статистиката на Съвета на ЕС показва ясна нужда от спешни промени, тъй като всяка година в рамките на Съюза излизат от употреба над 6 милиона автомобила. Липсата на подходящ контрол до момента водеше до сериозно замърсяване и загуба на тонове ценни суровини.

Автомобилостроенето остава сред най-големите потребители на първични суровини, но същевременно използва крайно недостатъчно преработени материали. Към момента съществуващите правила осигуряват преработката на около 85 на сто от материалите в автомобилите, което е крайно недостатъчно на фона на новите екологични цели на Европа.