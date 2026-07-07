Американският президент Доналд Тръмп и турският държавен глава Реджеп Ердоган проведоха лична среща в Анкара, на която взаимно потвърдиха отличните си отношения и дадоха висока оценка за лидерските си качества. Ключовите разговори се състояха в рамките на пристигането на американския лидер за срещата на върха на НАТО, домакин на която е турската столица.

По време на първото си съвместно изявление в Анкара двамата президенти наблегнаха на факта, че са много добри приятели. На мащабния форум на алианса в Турция участват държавни и правителствени ръководители от цял свят, сред които е и българският премиер Румен Радев.

Значението на форума и подкрепата между лидерите

В рамките на разговора в президентския дворец "Бештепе“ турският държавен глава Реджеп Тайип Ердоган подчерта изключителната важност на международния форум. Той изрази удовлетворението си, че срещата на върха на НАТО събира всички световни лидери в страната му, и отбеляза, че присъствието на американския му колега ще даде допълнителна сила на събитието.

Оценката на Доналд Тръмп за Турция

От своя страна американският президент Доналд Тръмп също заяви, че с Ердоган са големи приятели, и отправи специални поздравления за постиженията на Турция в инфраструктурно отношение. Той даде за пример отличното състояние на летището, на което е кацнал, както и на пътищата, по които е преминал в столицата. По думите на Тръмп, цитиран от БТА, между двамата лидери има много хубава химия, а Турция се е превърнала в изключително силна страна под международно уважаваното лидерство на нейния президент.