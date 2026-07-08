Серия от мощни експлозии разтърси украинската столица Киев, след като руските сили предприеха масирана атака с балистични ракети в момент, в който страната променя стратегията си и насочва основния си фокус към въздушното пространство. Първият силен взрив е отекнал още преди да зазвучат сирените за въздушна тревога, като веднага след него са последвали още четири детонации.

Кметът на Киев Виталий Кличко потвърди за сериозни щети на територията на града вследствие на вражеския обстрел. По негови данни в един от столичните райони горят складови бази, а в друг район също е възникнал пожар след директен ракетен удар. Кличко се обърна към жителите чрез социалните мрежи с предупреждение, че столицата е атакувана с балистично оръжие, и отправи призив за незабавно оставане в убежищата.

Настоящата офанзива е поредният тежък удар, след като при масирани руски атаки, включително и над Киев, на 6 юли загинаха 30 души в Украйна. На този фон украинските бойци на сушата са успели да спрат руското настъпление и да стабилизират позициите си, което води до текущата безизходица на самата фронтова линия.

Президентът Володимир Зеленски откровено призна, че Украйна не е достатъчно подготвена за предизвикателствата на балистичната противоракетна отбрана, като вмени отговорността за този критичен недостиг на "съветското наследство“. Той припомни, че след разпадането на СССР огромната част от военните активи и системи за ПВО са били прехвърлени на Москва, което е оставило страната му уязвима пред съвременните балистични заплахи.

Украинският държавен глава изрази категоричното си убеждение, че именно във въздушното пространство ще бъде решен крайният изход от войната. От Анкара, където се провежда срещата на върха на НАТО, Зеленски призова международните поддръжници на Украйна спешно да засилят помощта за противовъздушната отбрана, тъй като армията се бори с остър недостиг на жизненоважни прехващачи за сваляне на руски ракети.

В отговор на военния натиск Киев предприе поредица от рискови атаки дълбоко в руската територия, насочени срещу цели в Москва, Санкт Петербург и анексирания Крим. Целта на тези операции е да се неутрализира руската милитаризация и да се отнеме логистичното предимство на противника.

Украйна е успяла да блокира руската логистика и да нанесе сериозни удари по критични енергийни комплекси. С тези действия Киев демонстрира оперативен контрол над небето в определено време и на конкретно място, като се стреми да компенсира недостига на традиционни оръжия с прецизни удари по тиловите структури на руските сили. Борбата за небето остава фундаментална за запазването на украинската държавност и за бъдещото разпределение на силите в този продължителен конфликт.