Унгарската обществена телевизия предприе безпрецедентен ход и извънредно спря излъчването на своите новинарски емисии. Радикалното решение последва след мащабна и светкавична смяна на ръководството в държавните радио и телевизия. Промяната идва като първа стъпка от обявената мащабна медийна реформа в страната.

Черен екран в ефир и признания за пропаганда

Зрителите на основния унгарски държавен канал "М1" останаха шокирани, след като вместо редовната информационна емисия на екраните се появи черен екран. На него беше изписано официално съобщение с извинение към унгарското общество за "налаганите лъжи" през последните години. От ръководството на медийната група направиха официално изявление:

Спиране на новините: Програмата на обществената телевизия ще бъде възстановена, но изцяло без информационни емисии до второ нареждане.

Причината: Пълна реорганизация на новинарските екипи с цел премахване на партийното влияние.

Премиерът Мадяр обяви край на пропагандата на Виктор Орбан

Новото правителство в Будапеща официално обяви, че стартира радикална реформа на обществените медии. Новият премиер Петер Мадяр беше категоричен, че основната цел на промените е превръщането на държавните канали в независими, обективни и надеждни източници на информация, информира NOVA.

По думите на премиера Мадяр, с този извънреден акт се слага окончателен край на системната политическа пропаганда, която е била налагана в обществения ефир по време на дългогодишното управление на бившия министър-председател Виктор Орбан.