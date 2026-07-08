Американската армия нанесе серия от удари срещу ирански цели рано в сряда, часове след като три търговски кораба бяха поразени във водите край Оман.

В изявление, публикувано в социалните мрежи, Централното командване на САЩ посочи, че американските сили са предприели ударите, "за да наложат тежка цена за прицелването и атакуването на търговско корабоплаване с екипажи от невинни цивилни в международен воден път", предава репортер на Plovdiv24.bg.

"Демонстрираната от Иран агресия беше неоправдана, опасна и явно нарушение на примирието", се казва още в изявлението.

Най-тежкият ден в Ормузкия проток от края на април

Три танкера бяха поразени от снаряди във вторник в Ормузкия проток, съобщи британската армия. По данни на Международната морска организация към ООН това са най-многобройните атаки в рамките на един ден от края на април насам. Новите нападения заплашват да задушат трафика в протока точно в момент, в който светът се надяваше на възстановяване на нормалното корабоплаване и облекчаване на глобалното икономическо напрежение от войната.

Единият танкер, превозващ втечнен природен газ, е бил ударен край бреговете на Оман и се е запалил, съобщи британският център за морски търговски операции. Иранската държавна телевизия заяви, че корабът е бил атакуван, след като е пренебрегнал предупреждения, но не пое пряка отговорност за нападението. Другите два кораба са претърпели щети, но никой не е пострадал и двата са продължили по маршрута си.

Техеран, който многократно е обявявал, че единствено одобреният от него маршрут през протока е безопасен, е заподозрян в атаки срещу кораби, използвали алтернативния път близо до оманския бряг. Данните за местоположението, предоставени от британската агенция, показват, че и трите нападения са станали край бреговете на Оман или на съседните Обединени арабски емирства.

Вашингтон отне лиценза за иранския петрол

Часове след атаките Съединените щати отнеха 60-дневния лиценз, издаден миналия месец от Министерството на финансите, който вдигаше санкциите върху продажбата на ирански петрол. Разрешителното беше част от временното споразумение за прекратяване на бойните действия и позволяваше производството, доставката и продажбата на ирански петрол до 21 август.

Американски представител, пожелал анонимност, обясни пред Асошиейтед прес, че лицензът е отнет, защото действията на Иран в протока са неприемливи и изискват последствия. Иранската мисия към ООН не отговори веднага на запитване за коментар.

Катар определи нападението срещу своя танкер "Ал Рекаят" като "неприемлива атака" срещу международното корабоплаване и глобалната енергийна сигурност. Говорителят на катарското външно министерство Маджед ал Ансари заяви, че Доха държи Иран "изцяло юридически отговорен" за случилото се, което нарече "сериозно и явно нарушение" на международното право.

Преговорите са в застой до погребението на Хаменей

Съединените щати настояват за продължаване на преговорите с Иран, които целят пълно отваряне на протока, ограничаване на спорната ядрена програма на Техеран и постигане на траен край на войната, започнала на 28 февруари. В мирно време през Ормузкия проток е преминавала една пета от търгувания в света петрол и природен газ, а по данни на компанията Kpler само през изминалия уикенд през него са преминали поне 108 кораба.

Разговорите между двете страни обаче изглеждат замразени до погребението на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, убит в началото на войната. Стотици хиляди души се стекоха във вторник към джамията Джамкаран край свещения град Кум, за да отдадат почит. Синът му, новият върховен лидер аятолах Моджтаба Хаменей, все още не се е появил на церемониите. Смята се, че той се укрива, след като по непотвърдени данни е бил ранен при въздушния удар, отнел живота на баща му.

Тленните останки на 86-годишния Хаменей пристигнаха късно във вторник в иракския град Наджаф, а в сряда са планирани шествия в Наджаф и Кербала, двата свещени града на иракския шиизъм. В четвъртък той ще бъде погребан в светилището Имам Реза в родния му град Машхад.