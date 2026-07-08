При пристигането си в Турция за срещата на върха на НАТО Доналд Тръмп отново постави на масата амбицията си да поеме контрола над Гренландия и този път я обвърза с директно предупреждение, че "би могъл" да изтегли всички американски войски от Европа, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Американският президент говори пред журналисти в Анкара, седнал редом с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, като не спести критики и към политиките на европейските съюзници в областта на енергетиката и имиграцията.

Попитан за Гренландия, Тръмп призна, че спорът за собствеността върху територията, част от Кралство Дания, съюзник в НАТО, е "наранил отношенията му" с Алианса.

"Дания не харчи пари, за да помогне наистина на Гренландия, но тя е важна за Съединените щати и е заобиколена от китайски и руски кораби", подчерта той.

Президентът беше категоричен, че според него островът "трябва да бъде под контрола на Съединените щати, а не на Дания", позиция, която, по думите му, важи и до днес. Отказът на Копенхаген да я приеме той свърза директно с американското военно присъствие на континента: при всичките пари, които Вашингтон харчи за защита срещу Русия, без да е длъжен да го прави, САЩ "биха могли да изтеглят всичките си войници от Европа".

"Европа е много различно място в сравнение с това, което беше преди 20 години – много различно, много различно, много различно", повтори Тръмп и отправи предупреждение към съюзниците да внимават с имиграцията и енергетиката.

Финалът му прозвуча като ултиматум: "Ако не обърнат внимание на тези две неща, вече няма да ги има Европа."