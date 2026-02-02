ИЗПРАТИ НОВИНА
Канада, Гренландия, Венецуела: Тръмп се шегува за реда на присъединяването на "трите нови щата" към САЩ
Автор: Николина Александрова 10:36Коментари (0)400
©
Американският президент Доналд Тръмп на шега изброява как вижда "трите нови щата" на САЩ, пише вестник The Washington Post, позовавайки се на изявленията на президента на САЩ по време на закрита вечеря в клуба Alfalfa.

Според вестника Тръмп е заявил, че никога не е искал да направи Гренландия 51-ви щат, тъй като според него тази роля трябва да заеме Канада.

Гренландия ще стане 52-ри, а Венецуела – "може би 53-ти" щат.

При това САЩ няма да нахлуват в Гренландия, а "ще я купят".

По време на речта си Тръмп също така се пошегува, че ще съкрати речта си, защото иска "да гледа нахлуването в Гренландия".







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

