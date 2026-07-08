Всички нови леки автомобили и лекотоварни модели, които получават европейско одобрение и се пускат на пазара в Европа, вече задължително се оборудват със система за аварийно спирачно сигнализиране (Emergency Stop Signal – ESS) вследствие на ново изискване, което влиза в сила от 7 юли 2026 г. Технологията цели да помогне на водачите зад спиращия автомобил да реагират по-бързо в критични ситуации и така да се намали броят на ударите отзад на пътя.

Какво всъщност се променя?

За разлика от традиционните стопове, които просто светват при натискане на спирачката, ESS използва много по-ясен визуален сигнал. При силно аварийно спиране задните светлини започват да мигат с висока честота, привличайки веднага вниманието на останалите участници в движението. Идеята е шофьорът зад превозното средство още от пръв поглъд да разбере, че не става дума за обикновено намаляване на скоростта, а за извънредна ситуация, изискваща незабавна реакция. След като автомобилът спре напълно, системата автоматично преминава към включване на аварийните светлини, за да може спрялото превозно средство да остане максимално видимо, особено ако се намира директно на пътното платно.

Система за предотвратяване на постоянното мигане

Важно е да се отбележи, че системата няма да се включва при всяко обикновено спиране. ESS не реагира само заради физическото натискане на педала на спирачката, тъй като софтуерът следи скоростта и силата на забавянето, за да избегне постоянно мигане в натоварения градски трафик. По заложените технически критерии системата се активира единствено при движение с над 50 км/ч и когато автомобилът отчете много рязко отрицателно ускорение – от порядъка на около 6 m/s² или повече. Именно в тези моменти стоповете започват да мигат интензивно, предупреждавайки останалите водачи за потенциална опасност пред тях.

Част от по-големия европейски план за безопасност

Новото изискване е поредната стъпка от изпълнението на Общия регламент за безопасност на Европейския съюз (GSR 2019/2144). Законодателството постепенно въвежда редица задължителни технологии, които да подпомагат водачите и да намаляват тежките катастрофи на пътя. През последните години подобна функция вече присъстваше в множество автомобили от средния и високия клас, но най-често се предлагаше като част от по-скъпи пакети допълнително оборудване. Оттук нататък обаче тя става задължителен стандарт за абсолютно всички нови модели в съответните категории.

Засяга ли това автомобилите, които вече се движат?

Новите правила нямат обратно действие, което означава, че настоящите собственици на превозни средства нямат поводи за притеснение. Ако автомобилът е произведен и регистриран преди влизането в сила на изискването, собственикът няма никакво задължение да монтира подобна система допълнително. Промените се отнасят единствено и само за новите автомобили, пускани на пазара след 7 юли 2026 г. С въвеждането на ESS Европейският съюз продължава тенденцията все повече активни системи за безопасност да се превръщат в стандартно фабрично оборудване, вместо да бъдат платена екстра, като очакванията са по-ясното сигнализиране да даде на шофьорите ценни части от секундата за реакция за предотвратяване на катастрофа.