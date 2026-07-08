Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви по време на срещата на върха на НАТО в Турция, че преговорите с Иран са приключили, отправяйки остри критики към ръководството в Техеран на фона на подновени военни удари и ракетни атаки срещу американски бази в Близкия изток. Американският лидер аргументира решението си с обвинения, че иранската страна системно не спазва договореностите и действа непредсказуемо.

Острите критики на Тръмп към Техеран

По време на форума в Турция Доналд Тръмп се изказа изключително остро срещу иранските лидери, определяйки ги като "мръсници“ и "болни хора“. Президентът на САЩ подчерта, че според него всичко е свършено и понататъшните разговори са просто загуба на време, тъй като отсрещната страна не проявява надеждност. Той допълни, че веднага след сключването на дадена сделка, при която всички са съгласни да няма ядрено оръжие, иранските представители излизат пред пресата и твърдят, че подобни разговори изобщо не са водени. "Нещо не е наред с тях. Те са луди. Според мен всичко е свършено“, категоричен бе Тръмп, цитиран от агенция "Ройтерс“.

Позицията на Иран и блокадата на Ормузкия проток

В отговор иранското външно министерство обяви, че последните действия на САЩ са направили части от временното прекратяване на огъня напълно неефективни. Сред визираните мерки Техеран посочи отнемането на лиценза за продажба на ирански петрол и подновените американски военни удари. Според ислямската република намесата в договореностите за корабоплаването през стратегическия Ормузки проток прави споразумението неприложимо. Иранските власти отправиха и официално предупреждение към останалите държави в региона да не позволяват териториите им да бъдат използвани за нови атаки от страна на Вашингтон.

Ракетни удари срещу американски цели в Кувейт и Бахрейн

Часове преди политическите изявления от Техеран съобщиха, че са извършили мащабни ракетни атаки и удари с дронове срещу обекти на САЩ в Бахрейн и Кувейт. От Корпуса на гвардейците на ислямската революция поясниха, че операцията е била предприета в отговор на подновените действия на Вашингтон срещу Иран. Според техните данни ударите са били насочени срещу 85 американски военни обекта, като при акцията е бил свален и американски безпилотен самолет MQ-9. Вследствие на атаките Кувейт задейства сирените за въздушна тревога и осъди действията като директно нарушение на националния си суверенитет, като до момента няма потвърдена информация за жертви или сериозни материални щети.

Подкрепата на НАТО за действията на Вашингтон

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте определи последните военни удари на САЩ като абсолютно необходими и оправдани. Той заяви, че когато има действащо прекратяване на огъня и Иран на практика го нарушава, е изключително важно Съединените щати да реагират по решителен начин. Рюте допълни, че очаква от съюзниците в Алианса да потвърдят единната си позиция относно необходимостта Техеран да отвори изцяло за преминаване Ормузкия проток.