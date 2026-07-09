Федерален съдия в САЩ разпореди освобождаването на над 5 млн. долара в полза на Е. Джийн Карол, след като отхвърли искането на Доналд Тръмп плащането да бъде отложено до произнасянето на Върховния съд по негово ново искане. Решението на съдия Люис Каплан идва в момент, когато Тръмп настояваше средствата да останат блокирани, докато магистратите решат дали да разгледат повторно петицията му срещу присъдата за сексуално посегателство и клевета.

Политически реакции и позиции на защитата

Говорител на юридическия екип на американския президент заяви, че американският народ стои зад Тръмп и настоява за незабавен край на всички политически мотивирани преследвания, включително финансираната от демократите измама с обвиненията на Карол. По думите му Тръмп ще продължи да печели битките срещу либералната съдебна война, докато е фокусиран върху мисията си "Да направим Америка велика отново".

По-рано адвокатите на Тръмп аргументираха, че изчакването на решението на Върховния съд няма да навреди на Карол, но би причинило непоправими вреди на президента. Според тях ищцата ще претърпи единствено временно забавяне на плащането, което може да бъде компенсирано чрез начисляване на лихва, ако съдебното решение бъде потвърдено, като подчертават, че именно така е протичал процесът по време на всички досегашни обжалвания.

Аргументи за риска от финансова загуба

От защитата на Тръмп обаче твърдят, че той е изложен на риск от необратима загуба, тъй като Карол нееднократно е заявявала намерението си да дари всички средства, които получи от него. След като сумите бъдат разпределени на трети лица, възстановяването им би било практически невъзможно, посочват адвокатите.

Юристите на Карол поискаха освобождаването на средствата, след като миналата седмица Върховният съд отказа да разгледа жалбата на Тръмп срещу решението на съдебните заседатели, въпреки че в понеделник той внесе ново искане за преразглеждане на този отказ. Настоящото производство е едно от двете съдебни дела, заведени от Карол срещу Тръмп.

Второто дело за милиони и крайни срокове

Президентът вече обяви, че ще поиска Върховният съд да преразгледа и друго съдебно решение, с което съдебни заседатели му присъдиха да плати 83 млн. долара обезщетение на Карол за клевета заради негови публични изявления през 2022 г. Той разполага със срок до края на месеца, за да подаде съответната петиция.