След приключването на срещата на върха на НАТО в Анкара, домакинът на събитието, турският президент Реджеп Тайип Ердоган, изненада държавните и правителствени ръководители с необичайни подаръци – старинен модел револвер, придружен от бойни патрони. Предаването на оръжията цели да демонстрира възможностите на турската отбранителна индустрия като важен инструмент за износ и външна политика.

Според данни от администрацията на литовския президент Гитанас Науседа, всеки от лидерите е получил револвер модел Gumusay .357 Magnum. Този шестзаряден модел е произвеждан от турския оръжеен производител MKE през 90-те години на миналия век.

Персонализация: Върху цевта на всеки револвер е гравирано името на съответния държавен или правителствен ръководител.

Символика: Табелките на подаръка гласят: "Gumusay - първият револвер, произведен в нашата страна“.

Подаръкът предизвика логистични предизвикателства при завръщането на лидерите в техните страни, тъй като транспортирането на оръжие изисква специални мерки за сигурност:

Белгия: Премиерът Барт де Вевер предаде своя револвер на летищните власти в Брюксел, където той е поставен в сейф.

Полша: Револверът на президента Анджей Дуда преминава през митническо оформяне, след което ще бъде съхраняван безопасно.

Великобритания: Премиерът Киър Стармър е получил револвера си в комплект с 500 патрона и пособия за почистване.

Нидерландия и Швеция: Оръжията са прибрани в съответните посолства, като нидерландският екземпляр подлежи на обезвреждане.

Италия: Премиерът Джорджа Мелони е прибрала револвера в правителствената резиденция "Палацо Киджи“ като част от държавните подаръци.

Сътрудник на полския президент коментира, че жестът се уважава като дипломатически подарък, но подчерта, че "със сигурност никой няма да стреля с него“.