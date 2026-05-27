Временният обходен път около гръцкия град Комотини, който заобикаля пропадналия поради свлачище участък по трасето към граничния пункт "Маказа", ще бъде пуснат в експлоатация до 1 юни. Ключовата новина за възстановяването на трафика бе съобщена официално от областния управител на префектура Родопи Манолис Тападза.

Пускането на новото трасе се случва след повече от три месеца, през които движението в района бе силно затруднено. Пътната връзка от Кърджали до Комотини е от изключителна важност преди всичко за туристическия поток, тъй като през ГКПП "Маказа" масово преминават не само български граждани, но и голяма част от туристите от останалите Балкански страни.

Натиск от гражданите и намеса на властта

Сериозното забавяне и затрудненията принудиха хората от района на Комотини да поискаха от местните депутати бързо и ефективно решаване на проблема. В резултат на този обществен натиск въпросът достигна директно до парламента, където министърът на транспорта пое официален ангажимент за изграждането на алтернативния обходен път.

Финални дейности по безопасността

Към настоящия момент на обекта се монтират предпазни мантинели и се извършват последните необходими обезопасителни дейности, потвърдиха от местната община. Очаква се до края на тази седмица туристите, пътуващи в посока към ГКПП "Маказа", вече да преминават безпрепятствено през новия път, като същевременно с това продължава и цялостната реконструкция на старото пропаднало трасе.