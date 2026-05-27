Новият унгарски премиер Петер Мадяр намали собствената си заплата наполовина и съкрати възнагражденията на своите министри с цел да възстанови общественото доверие след години на предполагаема корупция в управлението. Според информация на германското издание "Франкфуртер Рундшау", цитирано от БТА, решението има за цел да послужи за личен пример в държавната администрация.

Изчисленията показват, че новите антикорупционни и ограничителни мерки ще доведат до спестяването на значителни публични средства в рамките на настоящия мандат.

Сравнение с възнаграждението на Виктор Орбан

За да демонстрира новия курс на управление, Петер Мадяр обяви официално, че определя годишното си възнаграждение на 45,6 милиона форинта, което се равнява на 128 040 евро. Тази сума представлява по-малко от половината от средствата, които е получавал неговият предшественик на поста Виктор Орбан. Предишният премиер на страната се е разписвал срещу годишна заплата в размер на 93,6 милиона форинта или общо 263 424 евро.

Ограничения в държавните предприятия и спестявания за милиони

Реформата на унгарския премиер няма да засегне единствено най-високите етажи на изпълнителната власт, а ще се приложи мащабно и в бизнеса с държавно участие. Петер Мадяр поясни, че намаляването на заплатите ще бъде задължително за всички ръководители на държавни предприятия. Същите ограничения ще влязат в сила и за членовете на надзорните и консултативните органи в компаниите с държавна собственост. По предварителни разчети и калкулации на унгарския министър-председател, наложените мерки при възнагражденията могат да спестят на бюджета около 139,91 милиона евро за целия текущ законодателен мандат.

Строги лимити за разходите на министрите

Заедно с намалените заплати, правителството на Унгария въвежда и стриктен таван за допълнителните харчове на министрите. Членовете на кабинета на Мадяр ще трябва да се съобразяват с нови, по-ниски лимити за покриване на режийни нужди. Според официалното изявление, техните месечни разходи за гориво, служебно настаняване и издръжка на личен персонал ще бъдат строго ограничени до максимум 7 милиона форинта, което възлиза на 19 712 евро.