Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации изрази категорично несъгласие с решението на правителството да отложи въвеждането на вече договорена промяна в начина на изплащане на пенсиите, когато датата за плащане се пада в събота или неделя.

Според становище на организацията, след серия от три официални срещи с бившите социални министри Борислав Гуцанов и д-р Хасан Адемов, е било прието предложение пенсиите да се изплащат още в предходния работен ден – петък, когато 7-о число се пада в неработен ден.

Решението е било предвидено да влезе в сила от 7 юни 2026 г., но по информация на федерацията новото правителство е отложило прилагането му за септември 2026 г., без ясни и публично аргументирани мотиви и без обществено обсъждане.

В позицията си организацията заявява, че не приема аргументите за отлагането и намеква, че зад него стоят интереси на банковия сектор:

За нас е очевидно, че зад това отлагане стоят интереситена банковите институции, а не интересите на българските пенсионери. пишат в своето становище от Българската федерация на пенсионерските съюзи

От федерацията подчертават, че възрастните хора не бива да бъдат лишавани дори за два дни от своите средства, тъй като това може да доведе до реални затруднения при покриване на ежедневни нужди.

В становището се посочва още, че пенсионерите в България живеят при тежки икономически условия, включително нарастващи цени на храни, лекарства, електроенергия и услуги. Според организацията дори кратко забавяне в изплащането на пенсии може да създаде сериозни затруднения за част от хората.

Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации настоява за преразглеждане на решението и въвеждане на първоначално договорения механизъм без допълнително забавяне.