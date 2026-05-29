Кметът на Варна Благомир Коцев беше изслушан вчера на заседание на Общинския съвет заради разрастващия се скандал около изграждането на т.нар. "незаконен град“ в покрайнините на морската столица. Градоначалникът пое категоричен ангажимент, че в най-скоро време ще бъде официално издаден акт за разрушаване на незаконно издигнатите постройки.

През 2023 година в рамките на едва един месец са били издадени три удостоверения за търпимост за въпросния незаконния строеж край Варна.

Луксозният комплекс

Притесненията на собствениците и банковите кредити

Гражданите, които вече са закупили имоти в изградения комплекс, са сериозно притеснени от заявените намерения за пълно събаряне на сградите. Всички те са категорични, че са теглили банкови кредити, а документите им са преминали през детайлни проверки.

Потърпевшата Олга споделя, че е купила своя дом и земята под него през февруари 2026 година, като разполага с изрядни нотариални актове, платила е данъците си в НАП и заплаща редовно сметките си за ток и вода в красивото селище. Друг собственик на име Павел показва своя предварителен и окончателен нотариален акт, документите за учредена договорна ипотека и удостоверение за постоянен адрес в местността "Баба Алено“. Пред БНТ той допълва, че е започнал да живее на мястото още през 2023 година, когато там е нямало нищо, инвестирал е сериозни средства с надежда за развита инфраструктура с басейни и магазини, а сега е изправен пред абсурда да плаща ипотечен кредит още 20 години за разрушен имот, въпреки наличието на изрядни документи с официален печат от Община Варна.

Сградите сред гората

Правна несигурност и съдбата на бежанците от войната

Към този момент собствениците все още нямат яснота какви законови действия могат да предприемат, за да защитят имуществото си. Те очакват официална информация и предложения от компанията инвеститор и нейния юридически екип, като успоредно с това провеждат и лични консултации с независими адвокати. Според Игор хората ще останат без пари и отново ще се окажат на улицата.

Има и доста големи кооперации

Сред засегнатите има и граждани, потърсили спасение от военния конфликт в Украйна. Собственичката Диана разказва, че е придобила нотариалния си акт в края на февруари и е планирала окончателно преместване след броени седмици. Преди финализирането на сделката всички документи са били обстойно проверени от български юрист. Тя подчертава, че са обикновени хора без финансови възможности, които са избягали от войната с надежда за спокоен живот, а сега са изключително наплашени и се надяват на благополучно решение, за което ще направят всичко възможно в рамките на своите сили.