Европейската комисия ще публикува на 3 юни доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България. Това съобщи министър-председателят Румен Радев по време на правителственото заседание. По думите му процедурата означава, че дефицитът на страната е "доста над 3%“, което ще доведе до регулярен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции.

Процедура по прекомерен дефицит - какво следва?

По изчисления и реални данни, предоставени на Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, въпреки че лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. А тази година дефицитът ще бъде още по-голям, каза премиерът.

Той определи ситуацията като "тежко наследство“, резултат от "безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж“.

Според Радев са били извършвани финансови манипулации, "декапитализация на държавните дружества“ и изтегляне на ликвидност от бизнеса чрез авансово събиране на данъци. Той заяви още, че държавните разходи са били увеличени чрез обществени поръчки на завишени цени.

Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора са лъгали, а ние, колкото и да ни е трудно, ще търсим отговорност за кражбите и разбойническия грабеж, посочи министър-председателят.

Радев заяви, че правителството ще направи всичко възможно през следващите години бюджетът да бъде върнат "в нормални рамки“ и добави, че през следващата седмица Министерството на финансите ще представи подробен брифинг по темата. "Това никак няма да е лесно“, каза още премиерът.

Визите за САЩ - без отговор, техните военните самолети у нас - до юни

До момента няма положителен отговор за отпадане на визите за САЩ за български граждани, това заяви Румен Радев.

"Напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние също така имаме нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летището в София. Затова днес ще приемем решение на МС, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация", обясни министър-председателят.

Планът за възстановяване и устойчивост

Очаквнията са при една усилена работа България да вземе огромна част от полагащите ни се средства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), но това означава много усилена работа до края на август и никаква ваканция за Министерски съвет, обобщи Радев.

Той отбеляза, че Европейската комисия е отблокирана 370 млн. евро по ПВУ, които са дадени предварително, в аванс, заради доверието в правителството и експедитивните действия по разглеждане на законите, свързани с антикорупционната комисия и главния прокурор.

България е договорила с ЕК реформи в енергетиката и водния сектор

Мини "Марица-изток“ и "ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД ще продължат да функционират до 2038 г., а Европейската комисия е приела предложените от България реформи в енергийния сектор, каза още Радев. По думите му правителството е успяло да убеди Европейската комисия в целесъобразността на реформите, така че да бъдат защитени интересите на работещите в сектора и да бъде гарантиран плавен процес на рекултивация и трансформация. "Успяхме също така да договорим и реформата във водния сектор, така че да бъдат защитени интересите и на българските общини“, каза премиерът.

Министър-председателят съобщи още, че след дълги години на блокиране Европейската комисия ще даде "зелена светлина“ на екологичната оценка за язовир "Яденица“. По думите му това ще отвори възможност за строителство с 50%, а вероятно и с по-голямо европейско участие, както и за увеличаване на енергийния капацитет на проекта.

Радев коментира и Плана за справедлив преход, по който могат да бъдат привлечени средства за трите въглищни региона. "Европейската комисия е готова да отпусне средствата, ако ние заработим с много по-големи темпове“, заяви той. В тази връзка премиерът съобщи, че на следващото заседание ще покани кметовете на Стара Загора, Перник и Кюстендил, за да бъдат обсъдени идеи за нови индустриални зони, иновативни проекти и разкриване на работни места.

Румен Радев каза още, че е договорено с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен България, Гърция и Румъния да представят съвместни проекти по трансграничното сътрудничество и инфраструктурната свързаност. Той добави, че следващата седмица в България се очаква да пристигне гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис за разговори по темата. По думите му се очаква и Румъния да излъчи ново правителство, с което разговорите да продължат.