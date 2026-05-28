Важна стъпка в борбата с корупцията е реорганизацията на Главната прокуратура. Целта е да се укрепи позицията й за успешни разследвания за борба с корупцията. Двата стълба заедно ще дадат възможност за отключването на почти 370 милиона евро временно спряно финансиране за България. Това е добра новина за България, добра новина за Европа, тъй като борбата с корупцията е ключов приоритет за Европейския съюз. Това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на среща с премиера Румен Радев.

Обсъдихме много от предстоящите реформи. Нашата програма NextGenerationEU оказва реално въздействие на терен. Благодарение на нея България вече е получила финансиране в размер на почти 3,3 милиарда евро. Всички знаем обаче, че крайният срок е август 2026 г. Така че целта е дотогава да се отключат още средства. За тази цел трябва да запазим темпото на реформите, каза Фон дер Лайен.

Тя поздрави България за напредъка по отношение на борбата с корупцията. По нейни думи създаването на Комисията за противодействие на корупцията е от ключово значение за ефективното преследване на корупцията на всички равнища.

"Това, което наистина е от значение, е, че тя може да извършва дейността си по независим начин. В този контекст горещо приветствам факта, че законодателният процес вече е в напреднал стадий. Следователно Вашето правителство постига резултати по изпълнението на този важен показател", подчерта председателят на ЕК.

"Благодарение на успехите ни от последните две седмици успяхме да въведем най-важните законодателни актове за Комисията за борба с корупцията и за главния прокурор. Те вече бяха приети от парламента на първо четене, което отблокира първия транш от средствата. Това е огромен принос както за бюджета на България, така и за целия български народ", заяви Радев.