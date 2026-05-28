През нощта облачността над източната половина от страната ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна, на места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в Източна България – от североизток.

Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 22° и 27°, малко по-ниски в Североизточна България, в София – около 23°.

Преди обяд над планините в източната половина от страната облачността ще е значителна и на отделни места там ще превалява, докато в масивите в Западна България ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността навсякъде ще се разкъса и ще намалее. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 7°.

Над Черноморието облачността ще е значителна и на отделни места ще превалява, но още преди обяд от север ще се разкъсва и ще намалява. През останалата част от деня ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 20°-23°. Температурата на морската вода е 19°-20°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.